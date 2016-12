El pleno sobre las alegaciones a la modificación del presupuesto se pospone por defectos en su convocatoria

El Pleno Extraordinario y Urgente para tratar las alegaciones presentadas a la segunda modificación de los presupuestos municipales y la votación sobre su aprobación definitiva ha sido aplazado esta mañana ante un defecto tanto en la convocatoria realizada en la trade de ayer por parte del equipo de Gobienro.

Finalmente se celebrará el próximo martes 27 de diciembre tras un acuerdo de la junta de portavoces celebrada a primera hora de esta mañana. El equipo de Gobierno ha atendido la propuesta presentado por los grupos de la oposición en la Junta de Portavoces, que han comunicado que no todos pudieron recibir la notificación por escrito por parte de la Secretaría General del Ayuntamiento y de los que no todos los concejales habían abierto el correo electrónico en el que se les convocaba.

La urgencia en la celebración del Pleno viene dada por el hecho de que la citada modificación de créditos del presupuesto debe ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia antes de final de año (la próxima semana) para que pueda entrar en vigor y antes debía aprobarse definitivamente en sesión plenaria que tratara también las alegaciones. Unas alegaciones cuyo plazo de presentación concluyó el lunes 19 de diciembre, pero que según señala en Gobierno local «ayer al mediodía se recibió un documento con alegaciones que envió por correo ordinario certificado el concejal del PP, José Blas Fernández, con matasellos dentro del plazo».

Ante estas alegaciones y la premura de tiempo, el Equipo de Gobierno convocó el pleno para hoy y la Secretaría General trató de notificar esta convocatoria a los concejales a través de los grupos municipales, en un primer momento, y por correo electrónico posteriormente. En la junta de portavoces se ha confirmado que no todos los ediles habían visto esta citación, por lo que se ha optado por aplazar hasta el próximo martes esta sesión, cuya hora se fijará a lo largo de la mañana cuando se realice la nueva convocatoria.

El concejal del PP José Blás Fernández, que impugnó ayer esta convocatoria urgente al considerar que no se había notificado por los cauces habituales ni con la preceptiva antelación ni se había aportado la documentación necesaria, ha lamentado esta situación asegurando que el alcalde de la ciudad, José María González Santos, ha cometido un auténtico «sacrilegio jurídico» fruto de su «desconocimiento e incapacidad para gobernar en un Ayuntamiento». Ha añadido que «es la primera vez en la historia que ocurre una cosa así en la ciudad».

Blas Fernández, ha señalado también que esta convocatoria fallida responde al «continuo desastre organizativo en el que está instalado este equipo de Gobierno, que ni abre ni culmina un expediente administrativo en tiempo y forma desde que llegó a la Alcaldía».

Según el concejal popular, la prueba más evidente de que la convocatoria era ilegal es que finalmente han desistido de celebrarlo, aplazando por acuerdo de portavoces que se celebre el martes 27, «para lo que esperamos que hagan la convocatoria en tiempo y forma».

La suspensión del pleno urgente y extraordinario que se había intentado convocar para hoy ha evitado, según los populares, un mal mayor, ya que todo lo acordado en ese posible sesión plenaria «estaría viciado desde primer momento por varios fallos de procedimiento a la hora de convocarlo: ni se había motivado la urgencia –pues solo se mandó una citación sin expuesto de punto a tratar-, ni al expediente se podría acompañar las notificaciones a los concejales, pues muchos no la habían recibido, ni en la convocatoria se adjuntaba la resolución que debe someterse a votación».

Fernández ha concluido asegurando que «estamos llegando a una situación insostenible en cuanto a la gestión diaria de este ayuntamiento, pues parece que el Gobierno Local no es consciente de la importancia que tiene la tramitación presupuestaria. No solo han aprobado un presupuesto con un claro desequilibrio económico y con importantes reparos de la Intervención, sino que hacen modificaciones en las que incluyen partidas inexistentes o no desglosan las mismas, y para colmo desconocen las nociones más básicas de cómo se tiene que convocar un pleno de estas características».

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, ha lamentado que el alcalde, «máximo responsable de esta convocatoria urgente» haya celebrado una junta de portavoces «para nada, porque se realizado una convocatoria con manifiestos defectos en tiempo y forma, como la comunicación a los concejales o la falta de documentación».