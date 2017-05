Plantón de Camelo a colectivos y grupos en la mesa sobre violencia de género

Aunque la concejal de la Mujer, Ana Camelo, convocaba a colectivos y a grupos políticos a una jornada de trabajo en el Centro Integral de la Mujer para abordar el I Plan integral contra la violencia de género, la edil se ausentó a los pocos minutos de su inicio. Tanto PSOE como Ciudadanos y PP han calificado este gesto de «absoluta falta de respeto».

Los tres grupos consideran que el borrador presentado por el equipo de Gobierno supone tan solo una declaración de intenciones sin que en el mismo se contemplen medidas concretas para Cádiz.

Concretamente, desde el PSOE, la concejal María José Rodríguez ha calificado el borrador de «estéril y falto de contenido» a pesar de que su elaboración se aprobó en el pleno de septiembre de 2015, «por lo que han tenido suficiente tiempo para elaborar un documento efectivo, y no el que nos han presentado, que venía simplemente a intentar salir del paso».

Para la edil socialista, «aunque pretendían hacer el plan en un par de tardes, hemos conseguido que se inicie un trabajo serio que realmente venga a incrementar la igualdd y a erradicar la violencia contra las mujeres en nuestra ciudad».

En opinión de María José Rodríguez, «el documento que nos presentaron no tiene ni pies ni cabeza, está lleno de deficiencias, sin medidas concretas, incompleto y no aporta ninguna novedad o avance respecto a la prevención de la violencia de género. Es una falta de respeto a la ciudadanía y sobre todo a las víctimas».

Por su parte, la concejal del PP Mercedes Colombo, ha asegurado que «la idea que tiene Podemos de participación es que los demás hagan el trabajo que tienen que hacer ellos como responsables políticos». Ha añadido que la reunión, que se alargó más de dos horas, «sirvió para que los participantes coincidieran en que el documento traído por el gobierno local no pasa de ser una extensa declaración de principios copiados de declaraciones institucionales de otras administraciones y entidades en la que nada se concretaba».

Para Colombo, se trata de «un plan que no tiene acciones, que no está calendarizado, y que no contempla un presupuesto es cualquier cosa menos un plan». Ha añadido que «la evidencia de que el documento no era válido ni siquiera como punto de partida llevó la reunión a una fase de debate en la que se estableció el método de trabajo para la redacción de un verdadero plan integral contra la violencia de género en Cádiz».

Desde Ciudadanos, María Fernández-Trujillo, ha calificado la reunión como un «despropósito» ya que, según ha explicado «nada mas empezar la reunión, Ana Camelo se fue sin dar una razón de peso, lo cual ya demuestra el interés de la concejala por este tema; y el borrador no tenía nada concreto, era un plan basado en conceptos genéricos que no afrontaban el día a día y las necesidades específicas para luchar contra la violencia de género en la ciudad de Cádiz».

Ha asegurado que «el borrador era simplemente una declaración de intenciones, sin una sola medida concreta, sin datos centrados en nuestra ciudad, sin presupuesto y sin cronograma definido». Fernández-Trujillo ha declarado que «nos desconcierta que el equipo de gobierno pensara dejar resuelto este tema en un jornada de cuatro horas, cuando lo único que sacamos en claro es que quedan meses de trabajo».