El Plan de Inclusión para las personas sin hogar, «en punto muerto»

A la concejal de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, le llueven las críticas en los últimos días por su gestión al frente de la política social municipal. A los problemas en el funcionamiento de la delegación, las largas colas y la cuestionada atención a las familias gaditanas, ahora hay que sumarle otro problema social al que tampoco se le ha puesto solución: las personas sin hogar.

En la tarde del lunes se celebraba una nueva reunión de la Mesa para abordar el Plan de Inclusión para este colectivo. A diferencia de la anterior, en la que fue muy criticada la ausencia de Ana Fernández como máxima responsable de Asuntos Sociales, en esta ocasión sí que acudió aunque no ofreció respuestas ni soluciones, según denuncian los grupos de la oposición.

El encuentro se prolongó durante más de tres horas y en el orden del día, además del Plan de Inclusión para las personas sin hogar, también figuraban otros temas de interés para el colectivo como la campaña del frío para este invierno o el centro de baja exigencia que se pretende poner en marcha en la antigua asociación de vecinos de San Juan.

Para la concejal del PSOE, María José Rodríguez, la reunión de la mesa fue «estéril, decepcionante e improductiva». Con respecto al orden del día, la edil socialista lamentó que el Plan de Inclusión Social para este colectivo «esté en punto muerto desde el mes de abril de 2016». En su opinión, el equipo de Gobierno «no ha avanzado en nada y seguimos a la espera de un borrador para ver la metodología. Es decir, que no tenemos nada».

Falta de previsión

Los socialistas, al igual que populares y Ciudadanos, acusaron a la responsable de Asuntos Sociales de «falta de previsión» al no existir ni siquiera una partida presupuestaria dirigida a la elaboración de este plan. María José Rodríguez mostró su sorpresa ya que «Ana Fernández desconoce si en los presupuestos de 2018 irá o no esta partida. No supo decirlo en la reunión».

La edil del PSOE manifestó además que «la dejación y la pasividad del equipo de Gobierno en esta materia está afectando muy seriamente a los colectivos y asociaciones que de manera altruista trabajan para este colectivo en esta ciudad. Los están aburriendo y algunos ya han decidido no asistir a estas reuniones porque creen que tienen muy poca utilidad».

Con respecto a la campaña del frío, tanto María José Rodríguez (PSOE), Mercedes Colombo (PP) como María Fernández-Trujillo (Ciudadanos), coincidieron en que «como siempre, ya vamos tarde porque estamos a octubre y no se ha comprado aún el material». Las tres concejalas de la oposición aseguraron que este retraso puede ocasionar que este colectivo no pueda contar con el material para esta temporada, algo que califican de «imperdonable» teniendo en cuenta los problemas que ya hubo el pasado año. Por último, los grupos de la oposición hicieron referencia al centro de baja exigencia que se utilizará como centro de día para las personas sin hogar con el objetivo de que puedan asesarse y lavarse la ropa, entre otros.

La concejal popular Mercedes Colombo, declaró que el equipo de Gobierno «no tiene previsto todavía la dotación de personal en este centro, algo que demuestra la absoluta falta de previsión y la escasa voluntad política que hay al respecto. Nos dijeron que se iba a licitar y por lo visto aún falta un informe del interventor. Por tanto, la promesa de que iba a estar abierto en otoño es dificil que se cumpla».

Por su parte, María Fernández-Trujillo, de Ciudadanos, consideró que a tenor de la falta de soluciones en esta materia «está claro que a Ana Fernández le viene grande la delegación de Asuntos Sociales. Solo sabe parchear y tomar decisiones cuando el problema ya está encima. La falta de previsión es clara y no podemos seguir así».