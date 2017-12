SANIDAD Los permisos de Navidad dejan a la sanidad gaditana a medio gas La Junta insiste en que la asistencia está garantizada, pero los sindicatos discrepan y denuncian que de nuevo no hay sustitutos para cubrir vacaciones

Día 21 de diciembre de 2017, España amanece envuelta en las elecciones en Cataluña mientras los más rezagados o supersticiosos compran los últimos décimos para tentar a la Diosa Fortuna en la Lotería de la jornada siguiente. Mientras, en algunos centros hospitalarios de la provincia de Cádiz se intenta contratar a enfermeros para que trabajen en Nochebuena o Nochevieja. A contrarreloj. «En distrito Jerez estaban buscando a gente como locos para las noches del 24 y del 31», declaran en el Sindicato de Enfermería, Satse, al tiempo que critican esta práctica, la de hacer contratos únicamente de un día, en lugar de, al menos, dos semanas, para cubrir el periodo navideño.

«Hacer contratos por días sueltos es suicida», afirma José Martínez, del sindicato Autonomía Obrera, segunda fuerza sindical en el Hospital Universitario Puerta del Mar. Dicho sindicato tacha de «ridículos e ineficaces» este tipo de contratos, ya que no permiten que los profesionales se «pongan al día lo mínimo respecto al funcionamiento de la unidad y sus procedimientos de actuación». Así pues, consideran que «no es una actitud responsable por parte de un centro sanitario» este tipo de prácticas, ya que lo ideal es que el trabajador cuente con un contrato por todo el periodo vacacional y que acuda al centro «incluso días antes de que se marche el personal estable para ponerse al día en lo básico, como protocolos, y así poder asumir las tareas diarias sin problema».

La Navidad no es una época sencilla en los centros sanitarios. A las listas de espera, los colapsos en urgencias y la masificación se une que en las dos semanas que comprenden desde Nochebuena hasta Reyes, muchos profesionales aprovechan para disfrutar sus vacaciones. El resultado es una falta de personal que se intenta cubrir, muchas veces sin éxito.

«El sistema sanitario tiene que programar mejor los periodos vacacionales, ya que el mismo problema lo tenemos en verano y también en Semana Santa», sentencia Autonomía Obrera, que propone incentivar desde la Administración el disfrute de las vacaciones fuera de las épocas tradicionales para que todos los permisos no coincidan, así como realizar «contrataciones aceptables en cuanto a la funcionalidad de los servicios y al atractivo del contrato». Y es que, aceptar trabajar una sola noche, siendo esta la de Nochebuena o Nochevieja, es algo a lo que pocos profesionales sanitarios están dispuestos.

Mientras, la Junta defiende que la asistencia a los pacientes no se verá afectada durante la Navidad. «En atención primaria se ha incrementado un 9% el número de días sustituidos con respecto al 2016, incluso hay un 38% más de presupuesto que el año pasado», ha declarado el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, Manuel Herrera. No obstante, reconoce los problemas a la hora de encontrar «profesionales facultativos, fundamentalmente médicos de familia y pediatras, en nuestros centros de atención primaria», pero en gestión de servicios «hay un 72% más de días autorizados respecto al año anterior».

Pese a todo, esperan que «la actividad se mantenga y que no haya los problemas de otros años». E insisten en que, en el Hospital Universitario Puerta del Mar «no se va a cerrar ningún control» y que, por ejemplo, en el centro de salud de Vargas Ponce de la capital, se ha aumentado «una media entre todas las categorías de un 38% más de días sustituidos».

«Es verdad que la actividad asistencial en estos quince días disminuye algo pero comparativamente con el año pasado, desde luego, hay diferencia para que se mantenga», ha garantizado el delegado.

Los sindicatos de profesionales sanitarios no están de acuerdo con estas afirmaciones del delegado de la Junta de Andalucía y subrayan que, aunque no se clausuren unidades, éstas van a reducir su capacidad e incluso se cerrarán listas de espera y se anularán consultas. Respecto a las camas en los hospitales «no va a haber una ocupación del 100%», asimismo, «los quirófanos van a bajar su actividad», explican desde Satse, e incluso algunos programas de distritos de atención primaria (no importantes, especifican) se encontrarán cerrados.

«Basta con darse una vuelta por las urgencias para ver que están colapsadas», declara Alberto Puyana, de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif), al tiempo que explica que en la noche del 19 al 20 de diciembre un paciente estuvo esperando 12 horas en las urgencias del Puerta del Mar para que le fuese realizada una prueba diagnóstica, «esto es inadmisible», concluye.

Este sindicato denuncia la insuficiencia del Plan de Alta Frecuentación que pone en marcha el Sistema Andaluz de Salud (SAS) durante los meses de invierno para abordar los incrementos habituales en esta época de demanda asistencial urgente. «Se junta la Navidad con el brote de afecciones respiratorias, por lo que hay más afluencia de gente en urgencias sin que se produzca un aumento considerable de personal», explica Puyana. Todo ello sin contar que en estas fechas navideñas se producen con frecuencia heridos, reyertas o accidentes de tráfico.

Especialmente crítico con el déficit asistencial durante las vacaciones de Navidad es el colectivo Marea Blanca de Cádiz. «Los profesionales no son sustituidos, por lo que los centros sanitarios funcionan a medio gas y tienen que hacer malabarismos para que su supervivencia sea viable», declara su portavoz Antonio Vergara. Asimismo, defiende que servicios «con lista de espera de meses no pueden ver reducida la asistencia». Y es que Vergara, médico jubilado, afirma que durante el mes de diciembre se opera menos y se reducen las pruebas diagnósticas, por lo que las urgencias están sobrecargadas «porque es la salida que ve la población» para que se le trate.

«La dinámica del sistema de salud es muy mala, pero nosotros pensamos que puede ser mejor. Queremos que mejore y sabemos que se puede conseguir, que hay soluciones, por eso lo denunciamos», enfatiza Marea Blanca. El problema, sentencian, es la falta de recursos y de plantilla.