La pequeña Edurne será trasladada al Virgen del Rocío para tratar su dificultad respiratoria

JOSÉ MARÍA AGUILERA

Desesperada, Rosa María Álvarez lanzaba un grito ante los medios de comunicación. Su pequeña Edurne, de dos meses y medio, lleva más de media vida en el hospital Puerta del Mar, donde ingresó el 12 de enero por una bronquiolitis.

Al estar doce días intubada, ello derivó en complicaciones respiratorias que han mantenido al bebé desde entonces en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Una auténtica agonía, un infierno para una familia que veía como su niña casi no podía respirar y el tiempo pasaba sin que los médicos le ofrecieran una solución.

En Cádiz poco más podían hacer. Tenía que ser trasladada al hospital Virgen del Rocío de Sevilla para ser atendida por el doctor Matute. Pero el permiso no llegaba. Primero aducían falta de camas, luego que no era tan grave... y Edurne con su respiración agónica.

«Ya no podía más estar callada»

Aún no hay diagnóstico, pero los médicos apuntan a que puede sufrir una estenosis subglótica: el cuerpo ha reaccionado negativamente a la intubación, cerrando la laringe, por lo que el esfuerzo de la pequeña para tomar aire resulta desesperante.

Además, en la UCI ha cogido una bacteria que de momento por suerte no le está afectando.

«Ya no podía más estar callada, no hacían nada». Rosa cree que estos meses de espera han sido un tiempo perdido precisamente por no alzar la voz. Y su grito ha encontrado respuesta. Este mismo jueves le han comunicado que hoy mismo Edurne será trasladada al Virgen del Rocío sevillano. «No me lo creo todavía», y es que la alegría de la noticia se mezclaba con la incredulidad. Al menos empieza a ver la luz después de casi dos meses de sufrimiento. Pero ni ella ni su niña, todavía, pueden respirar tranquilas.