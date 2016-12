«¡Qué pelotazo, chiquillo!»

«Un pelotazo muy gordo, un pelotazo...». El que ha caído en Los Delfines. En Cádiz capital. La razón, el 04.536, «un número muy feo que nadie quería pero, ¡mira!». Juan Antonio amanecía este señalado día 22 del Gordo con la mejor noticia que pueda dar quien reparte la suerte por Navidad, dar uno de los premios soñados. «¡Estoy muy contento, hemos vendido 33 décimos!». Abierta desde hace tan sólo cinco meses, la papelería Candem ubicada en el número 14 de la avenida José León y Carranza ha regalado la fortuna entre «gente del barrio». En total 4.125.000 euros.

Muchos de esos afortunados se empezaban a reunir tras saberse agraciados en torno al lotero. Champán, cánticos, lágrimas, abrazos y muchísima alegría entre ellos y entre todos los que pasaban por la avenida que no dejaban de felicitar a los que habían comprado el décimo.

El champán se descorchó en Candem - F. JIMÉNEZ

Iván y Juanma, de 19 y 17 años, se acercaban a última hora este martes a hacerse con su número. «Desde hace tiempo queríamos comprar pero no vinimos hasta ayer», cuentan estos dos estudiantes de Segundo de Bachillerato del Instituto Fernando Aguilar. Una vez en el mostrador fue la dueña del establecimiento la que les recomendó que de los que les quedaban eligieran el 04.536. «Lo cogimos y no veas...». 125.000 euros a repartir entre los dos amigos. «Y ya esta mañana estábamos viendo el sorteo en casa cada uno y cuando escuché la terminación pensé, 'por lo menos me llevo un pellizco...', pero cuando vi que era el número completo empecé a gritar. Estaba muy nervioso», recuerda uno de ellos. De momento no saben qué harán con el premio pero aseguran que lo gastarán con cabeza. «Que no se vuelvan locos...», interceden Matilde y Pilar, sus dos madres, ellas sí, «locas de contenta».

La papelería que ha repartido más de cuatro millones abrió hace solo cinco meses

Un estreno de oro

Juan Antonio no deja de recibir abrazos. Los dueños de la papelería no llevaban ese número pero eso no les ha amargado la mañana. Abrieron hace tan solo cinco meses y el haber dado un segundo es para ellos «toda una oportunidad para el negocio». «Se ha repartido entre gente de aquí, de Cádiz, y eso es lo mejor que te puede pasar», afirmaba esta mañana un hombre completamente pletórico que ya vestía su camiseta con el 04.536 serigrafiado y pegaba saltos con los agraciados y sus amigos. Entre botellas de champán entraba y salía y atendía a los medios que no dejaban de llegar hasta su establecimiento.

Miguel, junto al dueño del establecimiento - F. JIMÉNEZ

Miguel y Dania son otros de los dos nombres del día. Compañeros de trabajo de una empresa distribuidora acudían a la administración con su décimo premiado que comparten entre cinco personas. El boleto lo guarda Dania. «Se fían de mí», bromeaba. «Me he enterado por whatsapp que nos había tocado y no me lo creía». 20.000 euros se llevará para casa cada uno. Ellos también lo compraban a última hora. «Cuando vine le dije al de la tienda que me iba a tocar y que iba a volver hoy con champán y, ¡no me he equivocado!».

Le dije que me iba a tocar y que hoy iba a volver con champán

De repente suenan más aplausos. Aparecen en escena Carmen y Encarna, dos amigas que también guardan la suerte en el bolsillo. Un décimo repartido entre las dos. «Estábamos viendo en casa el sorteo y cuando han dicho nuestro número nos hemos puesto muy nerviosas». Entonces, han empezado a llamar a sus familiares. Entre ellos, a los tres hijos de Carmen. «Para ellos será lo que se pueda, como el anuncio de este año», explica emocionada. La hija de su amiga le mira y cuenta. «Estamos muy contentas pero sobretodo por ella. En la vida te vienen rachas y Carmen estaba pasando por una de esas malas. Esto le vendrá muy bien».

El error que dio millones

A pocos metros, la suerte también ha llegado. A Pedro y a su «subalterno» Joaquín, de 24 años. La carnicería en la que trabajan era este miércoles una fiesta. No dejaban de entrar vecinos felicitándoles por ser dos de los agraciados con la ilusión de oro de la Navidad. «¡Baja ya esos jamones para nosotros!», le pedía uno de ellos nada más llegar.

Y es que lo suyo sí que ha sido suerte. «Le encargué a Joaquín que me trajera el número acabado en 39 que tenía encargado pero se equivocó y me trajo el 36», explicaba Pedro. Pero la «mala cabeza» del empleado al final les ha regalado 125.000 euros a repartir.

Pedro y su empleado han compartido un décimo premiado - FRANCIS JIMÉNEZ

Al ver que no era el número que le había pedido su jefe, Joaquín decidió comprar otro 39. «Por eso decidimos ir a medias con los dos y ¡ya ves!». Mientras sigue dispensando entre su clientela habitual, Pedro se ríe. «Yo ya tengo 500.000 euros en el banco... esto es un pellizcó 'ná má'». Asegura que el dinero de momento lo va a gastar en torear una becerra. «Yo primero que carnicero soy torero. Después me iré de vacaciones que como soy autónomo nunca puedo». Con el décimo en la mano aseguraba mientras despachaba esta mañana que la carnicería seguirá. «A mí me gusta estar aquí».

MÁS INFORMACIÓN: Cádiz descorcha el champán con el segundo premio (04.536) de la Lotería Nacional