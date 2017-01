La oposición pone tarea al alcalde a seis meses del ecuador de su mandato

A estas alturas de la Navidad, prácticamente todos tenemos dibujados nuestros objetivos para el año que acaba de comenzar y hemos escrito nuestra carta a los Reyes Magos. Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Cádiz también han mostrado sus deseos para este 2017 tras un año bastante «revuelto» políticamente hablando.

La tensión ciudadana tanto en los plenos como en las puertas del Ayuntamiento solicitando empleo, vivienda o ayudas sociales, la improvisación del equipo de Gobierno a la hora de gestionar, la falta de transparencia, la pérdida de millones de euros de inversión para la ciudad o la incapacidad para escuchar las advertencias, sugerencias o consejos de los grupos políticos han sido las principales críticas de la oposición al Gobierno de Podemos y Ganar Cádiz en común en los últimos meses.

Pero tanto PSOE como PP y Ciudadanos se han marcado sus propios retos para 2017 exigiendo, sobre todo, un mayor dinamismo en la gestión municipal y el cumplimiento de los acuerdos plenarios. Ambas peticiones son el denominador común de la carta a los Reyes Magos dirigida al alcalde por la oposición para el año que ha comenzado.

Los socialistas reiteran que «ya es hora de que el alcalde y su equipo de concejales se pongan a trabajar porque en lo que llevamos de legislatura no se les conoce ningún proyecto ni medida nueva que se haya puesto en marcha en materia de empleo, vivienda y asuntos sociales, que son los tres pilares sobre los que hay que volcarse en esta ciudad». El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento gaditano, Fran González, insiste en que hasta ahora, Podemos y Ganar Cádiz en común «se han centrado en polémicas y en frases vacías en lugar de llevar a cabo una buena gestión que ofrezca una mejor calidad de vida a los gaditanos».

Los socialistas esperan que en el año 2017 comiencen a materializarse las propuestas que este grupo ha presentado en el Pleno y que han sido aprobadas, «sin que hasta el momento se hayan cumplido». Es el caso del Plan de empleo, la oficina para atraer inversiones, el impulso a Procasa, el censo de las viviendas vacías o el mapa de la infravivienda. En cuanto a los servicios sociales, el PSOE gaditano pide al Gobierno local la reestructuración de la delegación «de la que no conocemos hasta el momento nada», acabar con el colapso que sufre este área municipal y la creación de un centro social en el barrio de Santa María (promesa de Podemos durante su campaña) para descongestionar la sede de la calle Zaragoza.

Cumplir el acuerdo de Valcárcel

Asimismo, los socialistas gaditanos creen «urgente y necesario» que se acometan proyectos de futuro para la ciudad como el espacio para emprendedores previsto en la antigua Ibérica Aga, la peatonalización del paseo marítimo, la reestructuración de las líneas de autobuses y el cumplimiento del acuerdo para que el solar del antiguo Campo de las Balas acoja las pistas deportivas necesarias para la nueva Facultad de Ciencias de la Educación. A juicio de Fran González, «es muy grande el esfuerzo que se ha hecho desde Diputación para desbloquear el proyecto de Valcárcel y ahora el Ayuntamiento tiene que cumplir con su parte».

El PSOE reitera que el equipo de Gobierno «tiene que ponerse a trabajar, cumplir con los acuerdos plenarios porque solo con ello ya generaría empleo, daría dinamismo a la ciudad y los gaditanos conseguirían tener una mejor calidad de vida».

Reactivación de proyectos

El Partido Popular, por su parte, asegura que para este 2017 se plantea seguir realizando propuestas «para despertar del letargo permanente en el que se ha instalado el equipo de Gobierno que parece haber renunciado a la gestión municipal del día a día y a los proyectos de futuro».

La línea de trabajo de los populares girará entorno a varios ejes como la emergencia social, donde exigirán al Gobierno local que restituya las cantidades económicas y derechos que las familias han perdido en el último año y medio «con reducciones del 20 por ciento en general y de mayor cuantía en casos específicos». A su juicio, «no deja de ser increíble que quienes utilizaron demagógicamente a las familias gaditanas hayan cometido la tropelía de reducir estas ayudas. Es inadmisible», señala su portavoz Ignacio Romaní.

Por otro lado, los populares demandarán un plan de choque de limpieza y mantenimiento. Consideran «urgente que se saque el pliego de limpieza porque dada la situación de suciedad de la ciudad, esa herencia sí que será insalvable si no se actúa».

Asimismo exigen la reactivación de proyectos tan emblemáticos para la ciudad como la remodelación de la Plaza de Sevilla o la actuación en la transversal de Varela ya que, de lo contrario, «se van a perder cuatro años en un auténtico desierto de propuestas y trabajo». Los populares, al igual que el resto de los grupos, piden el cumplimiento de los acuerdos plenarios ya que el equipo de Gobierno está demostrando un «desprecio por la democracia y la participación al no cumplir lo aprobado, algo que además de ilegal está pasando ya factura al estado de la ciudad».

Por último, el portavoz del PP pide un último deseo para este año: «el final de la demagogia y el sectarismo». A su juicio, «es hora de que el alcalde haga una reflexión sobre el cúmulo de mentiras y falsedades del que se sirvió para llegar a la Alcaldía de la ciudad». Romaní añadió que «ya es hora de que le diga claramente a la ciudadanía que mintió sobre la pobreza y reconozca que cuando acusaba al PP del paro, la emergencia social o el éxodo de los gaditanos estaba haciendo pura demagogia y utilizando a los más desfavorecidos».

Apuesta por el turismo cultural

Para Ciudadanos, los asuntos imprescindibles para este año son, por un lado, el desarrollo del área metropolitana que, en opinión de su portavoz, Juan Manuel Pérez Dorao, «aportaría una reducción de costes y de impuestos al poder compartir gastos y trabajar de manera conjunta». Además, apunta que es necesario el posicionamiento de la Bahía de Cádiz como un gran espacio para rodajes cinematográficos como «nuevo modelo de creación de empleo y que supongan una reindustrialización basada en la economía del conocimiento y en la cultura. En este sentido, C’s destaca también el impulso que precisa el turismo cultural, «que fomentaría la desestacionalización de este motor económico para nuestra ciudad».

Por último, entiende que «es desolador que no tengamos ni un borrador de presupuestos, que la Fundación de la Mujer siga sin gerente, que el Instituto de Deportes deba contratar los servicios porque no lo han consensuado con la oposición o que no se respeten ni se cumplan los acuerdos plenarios, demostrando su falta de capacidad de gestión».