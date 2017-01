La oposición duda del proceso de remunicipalización del equipo de Gobierno

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Cádiz han rechazado hoy el proceso para remunicipalizar el servicio de playas planteado por el equipo de Gobierno aduciendo diferentes motivos, desde el encarecimiento del coste del servicio hasta la falta de transparencia y la viabilidad jurídica del mismo.

Este posicionamiento lo han hecho público hoy tras la reunión de la comisión de estudio de remunicipalización de los servicios municipales de playas que ha tenido lugar en el Ayuntamiento y en el que han participado representantes de todos los partidos de la Corporación municipal.

El Partido Popular es el que con mayor rotundidad ha desmontado la esencia del espíritu de la municipalización -ahorro económico- demostrando con un informe del interventor municipal que «la municipalización de la playa encarecerá en 120 mil euros de partida el coste del servicio». En este sentido, el grupo municipal popular señala que «el supuesto ahorro anunciado se basa en comparar el coste de la municipalización con un teórico coste real del servicio, no con lo que cobran ahora mismo las empresas que lo prestan».

El supuesto ahorro anunciado se basa, ha explicado el portavoz popular Ignacio Romaní «en comparar el coste de la municipalización con un teórico coste real del servicio, no con lo que cobran ahora mismo las empresas que lo prestan». En este sentido, tanto al informe del interventor como a la memoria expuesta en la comisión celebrada hoy, se incorpora una tabla comparativa donde, casualmente, falta la columna del coste actual del servicio.

A la vista de los costes reales que podría traer como consecuencia la municipalización de los servicios de playas calculados por la Intervención, el Partido Popular muestra su rechazo y califica de «mentira, demagogia y chapuza» la gestión del gobierno de Kichi en este asunto: «la mentira es que se ahorra. Una absoluta falsedad, a Cádiz los servicios de playas le cuestan lo que paga a las empresas, no lo que una teoría establece, y lo que paga a las empresas es 2.168.331 euros, y la municipalización supone pagar por eso mismo 2.288.144 euros. La cuenta ya se la hago yo al alcalde, cerca de 120 mil euros más. Esa es la verdad pura y dura, lo demás son las cuentas del gran capitán».

La demagogia, a juicio de los populares, es «venderle de nuevo a los trabajadores y a los gaditanos que lo hacen para mejorar el servicio o las condiciones de los trabajadores cuando incluso González Santos ha reconocido que los trabajadores estarán en las mismas condiciones laborales que él tachaba de precarias cuando no era alcalde» y la chapuza «es convocarnos a toda una comisión de estudio de la municipalización para mentirnos con un dato falso, el del supuesto coste real que no es el coste que pagamos, y para enseñarnos de nuevo el informe encargado a un ex concejal de Izquierda Unida de Conil que elaboró en 13 días poniendo lo que el alcalde y Podemos quería que pusiera. Una vergüenza para este Ayuntamiento y para esta ciudad».

El PSOE, por su parte, ha mantenido hoy su posición del mes de diciembre, cuando solicitaba más información y más tiempo para hacer las cosas de la manera adecuada y han vuelto a apelar a las «seguridad y la garantía» como modus operandi para llevar a cabo una municipalización que comparte en el fondo pero no en la forma con el gobierno Municipal.

Su portavoz, Fran González, ha insistido hoy en que «siguen existiendo importantes lagunas que, durante la reunión, han sido reconocidas por los técnicos, respecto a los informes que se nos han entregado, en los que hay asuntos que entran en colisión y otros que siguen sin aclararse».

Se aferra a este argumento para volver a pedir más información y ha reiterado que todas las dudas que plantean también las han presentado por escrito. Entre estas dudas señala que «hay asuntos que entran en colisión y otros que siguen sin aclararse» y, ha requerido respuesta «a la mayor brevedad posible para tener todas las garantías del proceso antes de que este se lleve a cabo».

González esgrime que «el informe económico y financiero sigue siendo insuficiente, por tanto, el ahorro del que habla el equipo de gobierno, no es concluyente», avalando en este sentido la afirmación de los populares sobre el coste del servicio.

El portavoz socialista explica que «actualmente existe una deuda con las empresas que vienen prestando el servicio y que tiene que ponerse al día, por ello, hemos pedido que se nos aclare la repercusión que esto tendrá para el Ayuntamiento» y «además habrá que hacer aportaciones a Cádiz 2000, empresa que se ha planteado que se haga cargo de estos servicios, y continuamos sin conocer la cuantía de las mismas, ni la repercusión que esto va a tener en los fondos líquidos del Ayuntamiento, en el endeudamiento a corto plazo o en el periodo de pago a proveedores y la morosidad».

Las dudas de los socialistas se extienden también a las consecuencias y responsabilidades jurídicas así como al alcance que podría tener el incumplimiento de los compromisos que afectan al procedimiento, por lo que se alinean de nuevo en su línea de crítica al gobierno de Kichi declarando que «no se puede hacer las cosas de cualquier manera».

Ciudadanos es tajante en su conclusión y considera que la remunicipalización es «injustificada».

Juan Manuel Pérez Dorao, ha cuestionado la posibilidad de que el expediente pueda incurrir en fraude de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local y ha pedido que se solicite un informe previo al Ministerio de Hacienda, ya que esta Ley prohíbe la formación de nuevas entidades y unidades administrativas y, además, limita la tasa de reposición de personal.

El portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento, Juan Manuel Pérez Dorao, ha puesto sobre la mesa dudas legales que podrían afectar a la estabilidad presupuestaria y a la sostenibilidad financiera y ha detacado que «el procedimiento de remunicipalización que plantea el equipo de gobierno resulta incompatible con los principios de igualdad, capacidad y mérito que deben regir los criterios de contratación por parte de las administraciones públicas».

Ciudadanos asegura que el planteamiento municipal (asumir a los trabajadores mediante subrogación del personal) «sería entrar por la puerta de atrás» y expone dudas jurídicas y económicas del proceso-del que se ha desligado la empresa Aguas de Cádiz- para posicionarse en contra de la remunicipalización.

El rechazo de la oposición en bloque y en base a diferentes argumentos y puntos de vista ha provocado el malestar del equipo de Gobierno, que ha hablado de una «estrategia» del resto de los grupos municipales para demorar o impedir la viabilidad del proceso de remunicipalización para la temporada de 2017.

En este sentido, el Ejecutivo local ha señalado que esto obedece a una «maniobra» de la oposición para influir en los plazos y que no se pueda poner en funcionamiento los servicios de cara al próximo verano. En su rifirafe con el PSOE, el gobierno Municipal pone como ejemplo de 'modus operandi' en este caso el que «hizo el PSOE durante las reuniones celebradas para la aprobación de los presupuestos y las tasas municipales», solicitando informes «a cuentagotas para alargar los precesos».

Los servicios de playa que se pretenden remunicipalizar incluyen el servicio de limpieza de la arena, recogida de los residuos, conservación y mantenimiento de los equipamientos e infraestructuras en las playas; el servicio de asistencia sanitaria y socorrismo en las playas; y el servicio de limpieza y mantenimiento de vestuarios)