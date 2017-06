La oposición «condena» la gestión de Laura Jiménez al frente del IFEF

El que se prevé como el pleno más largo de la historia del Ayuntamiento de Cádiz, con un total de 45 puntos en el orden del día, avanza a buen ritmo, con un clima de tranquilidad y con la unanimidad de los grupos en las votaciones.

Resaltar la aprobación de la modificación del Reglamento de los mercados municipales, ademas de la prórroga durante dos años más del convenio de cesión de uso de determinadas dependencias del Casino gaditano al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz para centro de negocios.

Por otro lado, se ha dado el visto bueno a la cesión a la Universidad de Cádiz de las edificaciones del Centi y del Centro Suratlantico de Tecnología. Asimismo se ha aprobado la aceptación de los principios de la carta de ciudades educadoras y adhesión a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y la declaración institucional con motivo del Día Internacional del orgullo LGTBI.

Destacar también la unanimidad de los grupos en la instancia al presidente del Parlamento de Andalucía, a los grupos parlamentarios y a la parlamentaria no adscrita, a la unificación de las dis proposiciones de Ley de Atención Temprana.

La crispación ha comenzado durante el debate de la propuesta del equipo de Gobierno relativa a no autorizar el uso del espacio público en el municipio a colectivos que promuevan el odio y la xenofobia. La iniciativa ha sido aprobada finalmente rechazándose la enmienda de adición del PP.

Ciudadanos ha dejado clara su postura en contra de dicha propuesta con la ley en la mano y asegurando que no era posible. Por su parte, el equipo de Gobierno y el Psoe ha querido dejar claro que se pretende evitar que tanto en la vía pública como en espacios municipales se incite al odio y la xenofobia. El PP ha sido especialmente duro en su intervención asegurando que desde el Gobierno local se ha invitado a un concejal de Pamplona que nunca condenó los atentados de la banda terrorista ETA a un espacio municipal y que se ha permitido que ciudadanos como Karlos Puest, condenado por la justicia, o Alexis Gonzalez, miembro de Podemos y pendiente de sentencia por supuestas amenazas al portavoz del PSOE, Fran González, dieran conferencias en dependencias del Ayuntamiento.

La modificación de los estatutos del IFEF, propuesta conjunta de la oposición, ha salido adelante aunque durante todo el debate se ha puesto en entredicho la gestión de la concejal de Fomento, Laura Jiménez, al frente de este organismo.

Aunque la propia edil ha manifestado que no quería que este punto se convirtiera en un juicio "sumarísimo", desde la oposición y concretamente el edil del Grupo Municipal Socialista, Juan Cantero ha manifestado que "en caso de juicio, usted habría salido condenada". Ha lamentado la "nefasta" gestión de la concejal durante estos dos años de gobierno "en los que no se ha invertido nada en la ciudad". Asimismo, Cantero ha señalado que Laura Jiménez ha batido un record: "dos gerentes en dos años". El edil del PSOE ha lamentado que "desde el equipo de Gobierno se haya acudido al siempre recurso fácil de echarle a la culpa a la Junta de Andalucía demostrando con ello que no puede rendir cuentas de lo que usted hace".

El PP, a través de Bruno García, ha centrado su intervención en tres puntos que a su juicio son los grandes problemas con los que cuenta el equipo de Gobierno en materia de empleo y en su gestión del IFEF: la falta de participación, la "nefasta" dirección en este organismo y los "nulos" resultados obtenidos en estos dos años.

Laura Jiménez se ha defendido argumentando que se han conseguido 15 millones de euros de los fondos europeos Edusi, "la inversión más grande de la historia de este Ayuntamiento en materia de empleo".