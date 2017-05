La oposición acusa a Camelo de alentar a asociaciones de mujeres afines a «reventar el pleno»

Los tres grupos de la oposición, PP, PSOE y Ciudadanos, se han vuelto a unir para denunciar la utilización «partidista» que la concejal de Podemos y responsable municipal de Mujer, Ana Camelo, lleva a cabo en la Fundación Municipal de la Mujer.

Las concejalas Mercedes Colombo (PP), María Fernández-Trujillo (C's), han presentado la propuesta conjunta que los tres grupos llevarán al pleno de este viernes en la que se insta al equipo de Gobierno a modificar el estatuto de la Fundación Municipal de la Mujer en lo relativo a la composición del Consejo Rector, al igual que se ha hecho en otros organismos como el Instituto Municipal del Deporte, el Patronato del COAC o el Consejo local de cooperación y desarrollo.

En la propuesta exigen que la composición de dicho órgano sea lo más fiel posible a la de la Corporación municipal en el pleno «garantizando así la participación de todos los grupos e introduciendo un criterio de proporcionalidad a la representación en el pleno». En la actualidad, está compuesto por cuatro representantes del equipo de Gobierno, dos del PP, uno del PSOE y otro de Ciudadanos.

En la propuesta se pide que el Consejo Rector esté compuesto por once representantes, de los cuales diez serán concejales designados a propuesta de los grupos municipales «atendiendo a la proporcionalidad con que estén representados en el Pleno, asegurando a todos ellos un mínimo de un representante». Exponen que el decimoprimer miembro, vocal con voz y voto, será la representante de las asociaciones de mujeres de Cádiz «elegida democráticamente en el seno del Consejo Municipal de la Mujer».

El alcalde sería el que haría las funciones de presidente de este Consejo Rector, que podrá nombrar a un gerente que asistirá a las sesiones con voz pero sin voto. A este respecto, las concejalas han vuelto a denunciar que la Fundación está desde hace más de un año y medio «descabezada» y sin un gerente «por puro sectarismo ya que a la que estaba anteriormente le invitaron a irse y siguen sin resolver los recursos de los tres candidatos que se presentaron para ocupar este puesto», ha asegurado la concejal de Ciudadanos, María Fernández-Trujillo. La edil de la formación naranja ha lamentado además que Ana Camelo manifestara hace tan sólo unas semanas que esta plaza debía ocuparla una mujer, «por lo que se incumplen los criterios de igualdad, capacidad y mérito que estipula la propia Constitución española».

Por su parte, Mercedes Colombo, ha denunciado que Camelo «se cree que la Fundación Municipal de la Mujer es un círculo más de Podemos». Ha añadido que «no sólo ha cambiado el nombre del programa Alerta porque lo puso en marcha el PP, sino que han modificado el contenido de los cursos de formación para mujeres, han utilizado despachos de la Fundación para otros fines como la memoria democrática o espacios para celebrar mítines de su partido y hacen una utilización partidista constante de un centro que se creó para la atención de las mujeres gaditanas».

Los tres grupos, que se han unido para presentar esta propuesta, han acusado también al equipo de Gobierno y en concreto a la concejal de la Mujer de haberla filtrado previamente «de forma malintencionada a asociaciones de mujeres afines a Podemos con el objetivo de reventar el pleno del próximo viernes».

En concreto, han denunciado que se han enviado mensajes a través de teléfonos móviles a distintas asociaciones de mujeres en los que se convocaba a las mismas a acudir al pleno «para montar un show y reventarlo», han resaltado las ediles.

Las concejalas han expuesto a su vez lo que dicen algunos de estos mensajes textualmente: «Sabemos que no tenemos voz ni voto. Pero en nuestros bolsos llevamos banderas lilas con símbolos feministas y carteles tamaño folio con símbolos feministas o frases cortas... La oposición se convierte en patriarcado, no al dominio partidista , las mujeres reivindicamos nuestros espacios y decisiones.... En fin ... Imaginación al poder. En silencio, esperamos a que el punto se anuncie en el pleno y entonces de nuestros bolsos sacamos banderas y folios. Ya nos enteraremos en qué lugar va en la orden del pleno y hora aproximada.! No podemos faltar!!».

En otros de los mensajes expresan que «las mujeres nos debemos oponer al control político de nuestras acciones, y tal cual pretenden se convertiría en un órgano político, como el pleno, y eso no nos favorece». A este respecto la oposición ha aclarado que los cambios de los estatutos afectan al Consejo Rector (donde hay una representante de las asociaciones de mujeres) y no al Consejo Municipal de la Mujer, donde sí están integradas todas las asociaciones de mujeres de la ciudad.