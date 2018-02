Loterías La ONCE reparte más de 2,5 millones en Barbate 46 vecinos, clientes del mercado de abastos, obtienen 35.000 euros gracias a Adrián Porras

LA VOZ

Cádiz 23/02/2018 10:17h Actualizado: 23/02/2018 10:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El sorteo de la ONCE de ayer jueves ha volcado la mayor parte de su fortuna en la localidad gaditana de Barbate, con más de 2,5 millones de euros en premios mayores que se han repartido 46 vecinos, uno de ellos con La Paga que ofrece la ONCE de lunes a jueves, dotada con 3.000 euros al mes durante 25 años.

Adrián Porras, vendedor de la ONCE desde 2011, vendió 46 cupones premiados con 35.000 euros cada uno repartiendo así más de 1,6 millones de euros en su punto de venta ubicado en una esquina del mercado de abastos, en pleno centro del municipio, en la avenida de Andalucía número 4. Uno de esos cupones ha resultado agraciado además con La Paga que suma otros 3.000 euros al mes durante 25 años, en total 900.000 euros más, por lo que este sorteo ha dejado en Barbate 2.510.000 euros entre diez vecinos.

Porras se declaraba esta mañana, «superfeliz y muy alegre porque ha sido un premio muy repartido entre personas a las que les hace falta». «Son clientes que vienen a comprar un cuponcito, sin poder muchas veces, y aunque a mí no me ha tocado –añadía-, estoy muy contento». Adrián reconoce que piensa todos los días en dar el premio. «Mañana también habrá una nueva oportunidad», comentaba entre felicitaciones de sus clientes.

Esta es la segunda ‘Paga’ que la ONCE reparte esta semana en Andalucía ya que el sorteo del martes repartió más de 1,2 millones de euros en premios en la localidad jienense de Linares, incluida la serie dotada con los 3.000 euros al mes durante 25 años.

El sorteo del jueves estaba dedicado al Día de la Igualdad Salarial con el que la ONCE ha querido subrayar que la diferencia salarial es una forma de discriminación y desigualdad laboral con un grave número de repercusiones y a la vez concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la persistencia de la brecha salarial de género, poniendo de manifiesto que, en promedio, las mujeres europeas tienen que trabajar mucho más tiempo para ganar lo mismo que los hombres. La ONCE también dedicará el sorteo del próximo 8 de marzo al Día Internacional de la Mujer. En total serán once millones de los cupones en toda España en apoyo a las reivindicaciones de igualdad

Barbate depende administrativamente de la Agencia de la ONCE en Chiclana que cuenta con 306 afiliados de las 2.834 personas ciegas y con discapacidad visual grave que hay en la provincia de Cádiz.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Para hoy viernes, 23 de febrero, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 22 millones de euros para la primera categoría, uno de los mayores que ha ofrecido hasta ahora.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.