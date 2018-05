La Viña Nuevo incendio en los soportales de la calle Doctores Meléndez de Cádiz Vecinos denuncian la incapacidad del Ayuntamiento que no evita que los indigentes acumulen enseres y basura

M. L.

Los Bomberos de Cádiz han sofocado este lunes un incendio que se ha declarado en el barrio de La Viña. El fuego ha prendido entre los enseres que los indigentes acumulan en los soportales de la calle Doctores Meléndez y ha provocado la alarma entre los residentes de la zona.

«No es la primera vez que ocurre y no será la última», indican los vecinos de La Viña que están hartos de denunciar una situación que se repite periódicamente sin que nadie le ponga solución al problema con los indigentes y la acumulación de basura.

Los Bomberos se han movilizado tras recibir el aviso de incendio en la parte de atrás de calle Portería de Capuchinos. La alerta llegaba a las 15:48 horas cuando un particular avisaba de la presencia de fuego en esta zona del barrio de La Viña. Los vecinos explican que esta mañana los servicios del Ayuntamiento baldearon la zona pero que no se recogieron los enseres que finalmente han terminado ardiendo. Aunque no se aventuran a decir que ha sido de forma intencionada, lo cierto que no es la primera vez que arden colchones y cartones que se acumulan en los soportales.

«Hasta el momento no ha ocurrido ninguna desgracia y no hemos tenido heridos, pero alguna vez nos han desalojado por el humo. Estamos preocupados porque puede darse el caso de que el fuego alcance los coches o se extienda por las viviendas y cuando ocurra ya solo quedará lamentarse», denuncian los vecinos.

A vueltas con la valla

Uno de los últimos incidentes se produjo hace un mes cuando se originó otro pequeño incendio en los soportales. La presidenta de la Asociación de Vecinos Gades lleva años luchando porque se cierre el hueco de la escalera de Capuchinos pero nadie atiende las reclamaciones de los residentes.

Las denuncias de los vecinos son continuas porque la Policía y los Servicios de Limpieza del Ayuntamiento «se limitan» a vigilar que no ocurran incidentes con las personas que acampan en los soportales mientras se retiran cartones, colchones y se higieniza la zona. «Limpian a diario pero el problema de inseguridad no se soluciona», lamentan.