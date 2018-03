CÁDIZ Una nueva oportunidad de formación para 15 jóvenes desempleados El Programa Fénix persigue aumentar las posibilidades de integración social y laboral de estas personas que no finalizaron la ESO

LA VOZ

El Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) del Ayuntamiento de Cádiz, con el objetivo de aumentar las posibilidades de integración social y laboral de los jóvenes del municipio, puso en marcha el pasado mes de octubre el Programa Fénix, con una duración de 450 horas lectivas y que finalizará el próximo 19 de marzo.

A través de este programa, 15 jóvenes desempleados/as de hasta 25 años que no han finalizado con éxito la ESO, y con interés en continuar con su formación reglada o con una formación profesional, han accedido a un itinerario formativo que supone una nueva oportunidad para reincorporarse en el sistema educativo. Este programa integra una serie de actuaciones como la formación compensatoria, donde los jóvenes pueden optar por prepararse para las pruebas para la obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria y/o de acceso a ciclos formativos de grado medio, o bien, en el caso que no decidan no examinarse, recibir preparación en técnicas Instrumentales básicas en las áreas de Comunicación, Matemáticas y Ciencias Sociales, que les facilite, una vez finalizado el programa, continuar su formación reglada o profesional.

Por otro lado, la iniciación a ocupaciones a través de talleres prelaborales de 40 horas de duración, actividad por la que se realizan dos iniciativas adaptadas al perfil e intereses del alumnado: camarero/a de catering y restauración e Inglés turístico/atención al público.

En tercer lugar están las actividades de dinamización y formación complementaria, a través de las cuales los alumnos han realizado talleres en habilidades sociales, educación afectiva -sexual, sensibilización medioambiental e igualdad de oportunidades así como visitas socio-culturales al parque Genovés, castillo de Santa Catalina y murallas de Puerta de Tierra.

Por último, dentro del programa también se han celebrado tutorías personalizadas de acompañamiento y orientación laboral y profesional personalizada. Dados los buenos resultados alcanzados en este programa, en la que los jóvenes participantes han mejorado sus competencias básicas que les facilitará su reincorporación al sistema educati