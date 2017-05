La nueva colección del diseñador Antonio Ardón verá la luz a beneficio de Agamama

El diseñador gaditano Antonio Ardón presentará su colección de primavera-verano de 2018 con tintes más solidarios que nunca. En esta ocasión, Ardón destinará todos los fondos que se recauden en el desfile de alta costura que se celebrará el próximo 14 de mayo a la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama (Agamama).

«Estoy entusiasmado con este acto y lo hago con mucho cariño porque quién no tiene un familiar o una amiga que ha sufrido esta enfermedad. Además, me llama la atención que en Agamama son todas voluntarias, algo que aún me ilusiona más», ha asegurado el diseñador en el acto de presentación del desfile que ha tenido lugar esta mañana en el Hotel Parador Atlántico de Cádiz y en el que han estado presentes las representantes de Agamama, Mari Paz Ríos Fernández e Inmaculada Domínguez.

Precisamente será en este privilegiado emplazamiento donde se desarrollará el desfile el próximo 14 de mayo a partir de las 19.30 horas. Por un precio de 15 euros, los asistentes tendrán la posibilidad de disfrutar de esta pasarela de alta costura, donde también se incluirá una atractiva colección de caballeros, donde se podrán ver las últimas tendencias en celebraciones.

Posteriormente, se celebrará un cóctel con el que se amenizará el evento y los asistentes podrán visitar los stands, entre los que se encuentran los de Agamama, el de Antonio Ardón, fisioterapia Bahía, Joyería Gordillo o el de la marca Alborear creada por Agamama. También se desarrollarán varios sorteos de cenas y almuerzos en conocidos restaurantes de Cádiz, una joya de Sepúlveda o un bono en un centro de estética.

Sin duda, una velada con un gran atractivo, que contará con Raquel Revuelta como madrina y al que asistirán numerosas caras conocidas. Esta edición cobra un interés especial por el fin de un proyecto que tiene como único destinatario a Agamama, una asociación que en la actualidad trabaja con 200 mujeres que han sufrido cáncer de mamá.

Mari Paz Ríos Fernández, psicóloga y coordinadora de la entidad, ha agradecido la solidaridad de Antonio Ardón y ha puesto de relieve el destino de los fondos que se obtengan en el desfile. «Con este desfile queremos dar visibilidad al trabajo que hacemos en la asociación y el dinero que recaudemos irá destinado a los programas de fisioterapia oncológica, atención psicológica y a la inserción laboral a través de los talleres de formación que se han puesto en marcha desde el colectivo».

La portavoz de Agamama ha destacado la reducción de las ayudas de las administraciones públicas a casi la mitad de lo que percibían en 2009. «Solo el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación Provincial nos subvencionan. La Junta de Andalucía no nos aporta ningún recurso desde 2013», ha apuntado. De hecho, nuestra entidad, como centro sanitario, tenía una derivación por parte del SAS para tratamientos de fisioterapia, que quedó anulado en 2013. Por esta razón, son las propias socias las que tienen que costearse los tratamientos.