PROGRAMA #NoSeasAnimal: la nueva campaña contra el acoso callejero La iniciativa busca sensibilizar a la ciudadanía y en especial a los jóvenes para que se censuren y anulen las conductas machistas

A. MENDOZA

CÁDIZ 17/01/2018 14:11h Actualizado: 17/01/2018 14:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El delegado de Igualdad y Salud, Manuel Herrera, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Elena Ruiz y el director del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Francisco Pizarro, han presentado esta mañana la campaña de la Junta de Andalucía contra el acoso sexual callejero #NoSeasAnimal.

Se trata de una campaña en la que se pretende sensibilizar a toda la ciudadanía para que se censuren y anulen las actitudes machistas. Además se quiere hacer especial hincapié en la necesidad de erradicar y estar alerta ante estos comportamientos en fiestas importantes como puede ser el Carnaval de Cádiz, de ahí que el Instituto Andaluz de la Mujer haya presentado el plan en la ciudad.

Francisco Pizarro ha destacado el hecho de que la campaña la lancen de forma conjunta el Instituto Andaluz de la Juventud y el Instituto Andaluz de la Mujer. «Va a pivotar las acciones que realizaremos desde el Instituto de la Juventud en diferentes programas y acciones que realizamos a lo largo del año. Surje además tras haber celebrado las ocho escuelas de igualdad, una en cada provincia en las que han participado más quinientos jóvenes de Andalucía que son jóvenes referentes en sus centros de enseñanza».

El director del IAJ ha querido incidir en que este mensaje está dirigido tanto a chicas como a chicas. «A las chicas para que estén alerta y eviten todas estas situaciones y pongan de sobre aviso que son actitudes machistas todos y cada uno de esos casos y para informar y formar a los chicos para que no caigan en este tipo de conductas que pueden ser el principio de muchas conductas futuras que posteriormente todo el mundo lamentaremos» Asimismo, desde el IAJ se ha lanzado la necesidad de ser agentes activos en contra de la violencia de género y en contra del machismo. «Le pedimos siempre a los chavales que no fueran en ningún momento cómplices de actitudes machistas. La lucha por la igualdad tiene que contar con hombres y mujeres», ha explicado Pizarro.

La directora del IAM, Elena Ruiz ha incidido en que es necesario reaccionar ante cualquier conducta machista y sobre todo ante el acoso callejero que es en lo que se centra especialmente esta campaña. Ruiz ha querido lanzar el mensaje a la juventud, hombres y mujeres que pueden ser víctimas de violencia sexual. «Ninguna festividad es motivo para dar lugar a situaciones de agresiones sexuales». En el vídeo, con el mensaje, 'Ayúdanos a que la fauna callejera se extinga', se observan comportamientos que como indica Ruiz «están socialmente aceptados por la ciudadanía pero tiene ese filo peligroso por el machismo que está debajo de todos estos piropos».

Para que la campaña tenga éxito desde el IAM se ha animado a la difusión y participación. Para que llegue al mayor número de jóvenes posible se utilizarán las redes sociales. Elena Ruiz ha Desde el IAM se va a reforzar el servicio de atención psicológica y jurídica para aquellas situaciones de agresiones sexuales a través del teléfono 900 200 999. Se va organizar un servicio en concreto que va a funcionar de jueves a domingo y también los días festivos para que aquella mujer que lo necesite pueda llamar y pueda tener un equipo de psicólogas que las atiendan y asesoren en los pasos que tengan que dar».

Machismo en el Carnaval y la Semana Santa

Ruiz también se ha referido a la presencia de mujeres en el Concurso de Agrupaciones del Falla. «Sí es verdad que ayer hubo bastante presencia femenina y es motivo de alegría. Todo el mundo nos identificamos con aquellas letras para erradicar la violencia de género y sí que llama la antención que solo una mujer sea autora de estas letras pero las vías hay que abrirlas, los motivos hay que abrirlos y creo que cada vez más las mujeres se suman a ser lideresas de esas letras que después se cantan en el Falla. Es importante que las mujeres cada vez tomen las riendas no sólo al cantar sino también al escribir. Y estoy convencida que el año que viene habrá más autoras de estas letrillas copleras».

En cuanto a la polémica decisión de dos capataces portuenses que han dejado fuera de sus respectivas cuadrillas a las costaleras por ser mujeres, Manuel Herrera se ha mostrado contrariado y ha indicado que «simplemente no lo entiendo. Salvo que tengan una discapacidad física esas personas o alguna patología por la cual no pueden cargar... Ahora por el hecho de ser mujer me parece que no es lógico... No lo entiendo ni lo comparto».