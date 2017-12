POLÉMICA «El nombre del Estadio no puede depender de criterios electorales» El PSOE espera que el cambio de denominación no se esté paralizando por motivos electoralistas y recuerda al alcalde que «hay que cumplir la Ley»

ALMUDENA DEL CAMPO

El cambio del nombre del Estadio no es una cuestión «urgente» para el alcalde de la ciudad, José María González Santos, que asegura -al igual que su socio de gobierno, Martín Vila- que todo llegará en su debido momento.

Pero lo cierto es que desde que se modificó el nombre de la Avenida Ramón de Carranza por ‘4 de diciembre de 1977’ la polémica ha saltado a la calle con adeptos y detractores a que el ‘Carranza’ pase a ser historia en la ciudad.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento gaditano, Fran González, ha sido muy claro a este respecto y recordó al alcalde que «la Ley de Memoria Histórica hay que cumplirla y eso es una realidad». González aseguró que fue el propio equipo de Gobierno el que provocó el cambio de una calle «pero esta actuación no solo debe quedarse ahí».

Añadió que «es el alcalde el que debe mostrar sus prioridades para esta ciudad y desde luego cumplir la Ley no debe ser prioritario o no, tiene que hacerse».

El dirigente socialista manifestó que «desde nuestro partido estamos para que se cumpla y está claro que en esta ciudad, no sólo con el Estadio sino con muchas calles y monumentos, se está incumpliendo la normativa pero es el equipo de Gobierno el que debe de impulsar este cambio».

Fran González dejó claro que «no queremos una confrontación ni una polémica sino un debate sereno y serio como el que se hizo con el expediente de la calle ‘4 de diciembre de 1977’».

Abrir un proceso de participación

El portavoz del PSOE señaló que «me gustaría pensar que no se hacen las cosas con criterios electorales sino por un compromiso con personas que se sienten ofendidas y que siguen reivindicando que no haya nombres de calles, monumentos o instalaciones para los que no se lo merecen, sino para aquellos que aglutinen y sumen valores constitucionales».

González reiteró que «el cumplimiento de la Ley no puede estar sujeto a criterios electorales sino a criterios de compromiso y, sobre todo, por parte del alcalde de nuestra ciudad».

Defendió que el PSOE ha sido el gran impulsor de la Ley de la memoria historica e instó al equipo de Gobierno liderado por González Santos, «que siempre ha abanderado la participación», a abrir un proceso participativo a los ciudadanos u ofrecer alternativas.

Recordó que desde el grupo socialista ya se ha propuesto que dentro del proceso de cambio de denominación exista la posibilidad de sacar un pliego para que una firma comercial ponga el nombre , tal y como se ha hecho en otras ciudades españolas, y los beneficios puedan revertir en las arcas municipales.