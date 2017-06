«No hay sillón de concejal que valga intentar destrozarnos la vida»

Mercedes Colombo, ex teniente de alcaldesa del área de Familia; y Carmen Sánchez, ex concejal de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Cádiz, han roto su silencio después de cuatro años una vez que se ha conocido esta semana que la Audiencia Provincial ha archivado definitivamente el denominado 'caso Matadero'.

Ambas han manifestado ante los medios de comunicación que han sido cuatro años de auténtico «calvario» y que, tal y como se dijo en un principio «nunca ha habido caso Matadero, sino una trama que urdieron el clan de las Tubío para intentar cargarse el área de Servicios Sociales».

Mercedes Colombo ha iniciado su intervención asegurando que «no hay sillón de concejal, ni ambición de poder de dinero ni de nada en este mundo que valga intentar, que no conseguir, destrozar la vida a una persona». Ha añadido que «esa ambición de poder de algunas personas y el odio por el adversario político fue suficiente justificación como para intentar meternos en la cárcel a Carmen y a mí. Para intentar, que no conseguir, destrozarnos la vida».

Colombo ha hecho un repaso de los hechos y se ha referido al auto de la Audiencia, «en el que se concluye que después de 88 declaraciones nadie recibió indicaciones ni presiones de estas dos concejalas» a la hora de adjudicar las viviendas de Matadero.

Asímismo, la popular ha insistido en que «sólo hubo tres trabajadoras que declararon bajo juramento que sí hubo tales presiones, que ellas no las habían recibido pero que lo habían escuchado a otras compañeras. ¿Qué apellido tenían estas tres trabajadoras? Blanco y en botella: Tubío».

Por su parte, Carmen Sánchez, «hace cuatro años que comenzó esta pesadilla que ha terminado con el archivo del caso y el desmontaje de la gran mentira que, durante tanto tiempo les ha servido al clan de las Tubío y a su partido político (IU) para conseguir votos y desprestiginarnos tanto a Mercedes como a mí y por tanto al PP».

En opinión de la ex concejala de Asuntos Sociales, «aquellas que dan lecciones de justicia social a diestro y siniestro eligieron intentar cargarse los servicios sociales con tal de echar a Teófila Martínez mintiendo y utilizando a las familias gaditanas».

Desde el Partido Popular, su portavoz, Ignacio Romaní, que ha precedido las intervenciones de Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, ha anunciado que llevarán ante la justicia «a todos aquellos que participaron en esta acusación falsa. Aquí, quién comete el delito, lo paga». Ha asegurado a su vez el Grupo Popular «va a mostrar y a demostrar cómo se urdió una trama perfectamente planificada para menoscabar la imagen del gobierno de Teófila Martínez a través de Mercedes y Carmen».

Romaní ha subrayado que «es la trama Matadero, que fue puesta en marcha y ejecutada por el clan de las Tubío con la colaboración necesaria de la junta de personal, Izquierda Unida, el PSOE y en última instancia el actual alcalde, José María González Santos 'Kichi', y su partido, Podemos, que se personó en la causa que se abrió en base a las denuncias falsas».

Por último, el PP ha pedido la dimisión inmediata de la actual concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, Eva Tubío». De forma paralela ha solicitado al alcalde que si no dimite en los próximos días «sea cesada de su cargo, al igual que debe cesar del cargo de responsable técnico del área de Mujer a Pilar Tubío, partícipe principal en la trama urdida para montar una acusación falsa contra dos concejalas».