Navarro habla de «intereses creados» alrededor de la venta del hotel del Estadio

Pasó el día 31 de diciembre de 2016 e iniciado ya 2017 el módulo hotelero del Estadio Carranza continua sin venderse, a pesar de la importancia de esta operación para conseguir que los presupuestos municipales estuvieran equilibrados y no dejen de realizarse inversiones esenciales para el desarrollo de la ciudad.

El próximo día 20 de enero volverá a reunirse la mesa de contratación en la que se analizarán las ofertas interesadas en adquirir este hotel situado en la Tribuna del Estadio Carranza.

Para el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz, David Navarro, que lleva el peso de estas negociaciones, «existe un debate de intereses creados alrededor de esta operación y creanme si les digo que para el equipo de Gobierno es prioritaria esta venta, aunque no por los presupuestos». El edil de Podemos ha defendido que «somos responsables y mientras que no se venda el módulo hotelero del Estadio, desde este Ayuntamiento no se harán dispendios económicos porque somos muy conscientes de que no podemos gastar un dinero que no tenemos».

Navarro ha confirmado que desde el pasado verano «no paran de llegarnos ofertas aunque ninguna ha terminado de cristalizarse ya que tendrán que venir con un compromiso firme».

El responsable de Hacienda ha anunciado que aunque «había una oferta más fuerte que otra parece que ha habido un interés creado para que ésta no llegara hasta el final». Ha insistido en que «no creo en las brujas pero esta empresa, que tenía una oferta muy comprometida estando las negociaciones muy avanzadas, sorpresivamente ha desistido».

No obstante, Navarro se ha mostrado nuevamente convencido de que el hotel del Estadio se va a vender ya que «sigue habiendo muchas ofertas que llegan constantemente» y espera que antes del día 20 «entre por Registro alguna empresa interesada».

Para el responsable de Hacienda, la ciudad «necesita de nuevas plazas hoteleras y parece que el mercado se está moviendo en este sentido». Puso como ejemplo el hotel que se construirá por parte de la empresa Barceló en la parte superior del vestíbulo de Adif o los previstos en el Tiempo Libre o en el Campo de las Balas.

Sobre las voces que hablan de un impacto visual del nuevo hotel de Adif en la estación para el patrimonio de la ciudad, Navarro ha expresado que «sin duda la Plaza de Sevilla es un centro neurálgico de la capital y aunque lo consensuaremos con el equipo de Gobierno, habrá que escuchar a todas las partes».