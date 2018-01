HACIENDA Navarro estima que el presupuesto estará aprobado en el mes de marzo El concejal de Hacienda asegura que en los próximos días se iniciarán las negociaciones con el PSOE para conseguir su apoyo

CÁDIZ 16/01/2018

El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz, David Navarro, aseguró que los presupuestos municipales para 2018 estarán «aprobados de manera definitiva» el próximo mes de marzo.

En declaraciones a los periodistas, Navarro indicó que actualmente el borrador de los presupuestos está «cerrado» y «consensuado» entre las dos formaciones políticas del equipo de gobierno (Por Cádiz Sí se Puede y Ganar Cádiz en Común), y que en los próximos días «se iniciarán ruedas de negociaciones con los otros grupos municipales, especialmente con el PSOE, para tener los presupuestos aprobados lo más pronto posible».

No obstante, desde el Grupo Municipal Socialista, que ya señaló que no quería como interocutor a David Navarro al estar reprobado por el Pleno municipal, aún no tienen noticias de las nuevas cuentas ni se han puesto en contacto con su portavoz, Fran González, para iniciar la negociación.

Como novedad, en estos futuros presupuestos, el responsable de Hacienda señaló que «sin dejar de lado aspectos fundamentales como el empleo o los servicios sociales», para las cuentas de 2018 se «intentará implementar inversiones prioritarias para la capital gaditana que dejen huella en ésta, como las bandas de rodadura, para mejorar el estado de la pavimentación en la ciudad así como la circulación de tráfico», apostilló.