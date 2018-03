REACCIONES | Cádiz David Navarro acusa al PP de «intentar boicotear la gestión municipal» Sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en referencia a los presupuestos de 2016, el edil ha explicado que el procedimiento fue el correcto y que no altera la estabilidad de las cuentas

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Cádiz, David Navarro, ha denunciado el “nuevo intento de boicotear la gestión de este Gobierno Municipal por parte del Partido Popular”, en referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que tumba los presupuestos de 2016. El edil lamenta a la vez que critica este “otro capítulo de la judicialización constante de la vida política de unos concejales del Partido Popular que han trasladado sus despachos directamente a los juzgados, porque aquí, en este Ayuntamiento, para trabajar por la ciudad nunca se les encuentra”.

En este sentido, recuerda que el concejal José Blas Fernández, no contento con no firmar el Bono Social Eléctrico para que 2.000 familias puedan disfrutar del derecho a la energía, “también se pone como misión entorpecer y tumbar los presupuestos más sociales que tenía este Ayuntamiento desde la democracia. Y para ello, ha llevado hasta los juzgados lo que no ha podido hacer de manera democrática en el Ayuntamiento”. “Del señor José Blas Fernández sólo se espera el entorpecimiento continuo”, y de ahí su “afán por la judicialización de la vida política de esta ciudad para ralentizar la gestión diaria del Ayuntamiento, además de ataques a los pensionistas, de bloquear el Bono Social y de boicotear a quienes intentan revertir unas cuentas en las que el propio José Blas Fernández dejó nada menos que 275 millones de euros de deuda”.

Sobre la sentencia, Navarro ha explicado que la acaban de recibir, y en estos momentos los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando la situación para decidir si se va a recurrir. “De todos modos, esto sólo es eso, un intento más de entorpecer la gestión municipal. Nada más. Saldrán los populares, montarán su circo mediático, intentarán tener sus minutos de gloria y desviar el foco de la turbulencia y las disputas internas que sufren, y mientras tanto nosotras y nosotros nos dedicaremos a trabajar por esta ciudad”, ha mantenido.

El concejal también ha querido remarcar que estos presupuestos no se han anulado por aprobarse en Junta de Gobierno, como denunciaba José Blas Fernández. “El procedimiento fue correcto, así lo dice el fundamento segundo de la sentencia: ‘los presupuestos aprobados en la Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Cádiz no contravienen lo dispuesto en Sentencias 111/2015 del Tribunal Constitucional, dado que fueron aprobados en fecha anterior a la publicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional, aún cuando fueran publicados y entraran en vigor con posterioridad a ésta’”, ha subrayado.

Asimismo, también ha apuntado que están bien presupuestados los 8.150.000 millones de ingresos afectados y procedentes de la Junta de Andalucía, los cuales nunca llegaron, tal y como se recoge en el fundamento quinto de la sentencia, donde cita ‘no supone irregularidad alguna ni altera la estabilidad presupuestaria’.

El edil ha aclarado que el único motivo por el cual el Tribunal anula el presupuesto de 2016 es la no venta del hotel de la tribuna del Estadio, “que no su inclusión en el presupuesto; un aspecto que no se puede conocer hasta que no se ha liquidado el ejercicio”. “Una no venta sobre la cual el PP debe dar explicaciones sobre las presiones que realizó a determinados empresarios hoteleros interesados en la operación, para que éstos no se presentasen”, ha añadido al respecto.

Y en este punto ha señalado que, bajo este argumento y haciendo referencia al informe del interventor donde dice que las posibles consecuencias de la no venta de la tribuna del Estadio es el incremento del periodo medio de pago y de la deuda con los proveedores, “desde que llegamos a este Ayuntamiento, los proveedores cobran dos meses antes, y la deuda con estos se ha reducido en más de 32.000.000 millones”.

Ha indicado que el Equipo de Gobierno presupuestó la venta del hotel de la tribuna del Estadio a sabiendas de que existían posibilidades de no venderse, sin embargo esto se hizo para invertir en la ciudad. “Aunque también deberíamos preguntarnos qué necesidad tenía la ciudadanía de Cádiz para que el PP construyese un Hotel en la tribuna del Estadio. Presupuestamos 9,8 millones para invertir en colegios, para mejorar los Asuntos Sociales, pues recordemos que despidieron a 24 trabajadores sociales, para hacer viviendas sociales que nunca hizo el PP, y presupuestamos los 9,8 millones para invertir en empleo con recursos propios”.

Asimismo, sobre la intención del PP de cuestionarse la reclamación de responsabilidades, ha manifestado Navarro que una vez se obtengan los resultados de la auditoría ciudadana, “seguramente serán ellos quienes tengan que responder judicialmente por las facturas en los cajones, por los mamotretos en terrenos de la Autoridad Portuaria, por los contratos de publicidad de las pantallas led, por el contrato de 32 APP, por la compra de Iphones al cuñado de Ignacio Romaní, los bolis espías, y tanta y tantas cosas, como los 30.000 euros en los papeles de Bárcenas de la concejala Martínez”.

Por último, Navarro ha asegurado que esta sentencia no altera para nada la estabilidad de las cuentas municipales ni del Consistorio gaditano. “Esa estabilidad está garantizada porque no va a repercutir en ningún momento en la gestión diaria y rutinaria de este Ayuntamiento, no va a haber ningún tipo de problema. Por tanto, normalidad absoluta, y ya se verá si se recurre o no”. “El hotel no se ha vendido, ¿pero ha habido algún tipo de repercusión negativa en la ciudad? Ninguno. Los funcionarios cobran antes de final de mes, los proveedores cobran antes que nunca y han visto reducida su deuda. Hemos tenido que tapar esa hemorragia financiera que nos regaló el PP y una vez estabilizado el paciente, ya sí podemos dar una visión optimista y un diagnóstico positivo de la situación, y el año 2018 será clave para poder realizar inversiones en la ciudad”.

A pesar de este nuevo “palo en las ruedas por parte del PP”, el concejal de Economía ha asegurado que el Equipo de Gobierno no va a distraerse en sus zancadillas y seguirá trabajando para poner en marcha los presupuestos del 2018, “que esperemos que salgan muy muy pronto. Por tanto, no debe suponer mucho”. “Bucrocrática y técnicamente habrá que hacer un trabajo arduo para adaptar la prórroga presupuestaria actual y prorrogar el último presupuesto aprobado: el de 2014, porque debemos recordar que precisamente el PP no fue capaz de salir del Ayuntamiento con un presupuesto para 2015, pese a disponer de mayoría absoluta”. “En definitiva, lo que han conseguido es entorpecer y perjudicar a las vecinas y vecinos de esta ciudad”, ha concluido.