A Monedero no le agrada que Leopoldo López «salga y siga echando gasolina»

Uno de los cofundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha afirmado que no le agrada que el opositor venezolano Leopoldo López "salga en situación de arresto domiciliario y siga echando gasolina", ya que, "eso no ayuda". En este sentido, ha añadido que ve "absurdo que alguien saliera de la cárcel diciendo que hay que seguir generando más disturbios", por lo que, a su juicio, "se equivoca".

En declaraciones a los periodistas realizadas en Cádiz, donde se celebra la Universidad de Verano de Podemos, Monedero ha manifestado que "lo que ha ocurrido en Venezuela ha sido una decisión judicial, no ha sido un indulto y no es una decisión del Ejecutivo, sino que es la aplicación de principios que corresponde al poder judicial en un país donde funciona la división de poderes".

No obstante, ha justificado el encarcelamiento de Leopoldo López durante este tiempo argumentando que "pensar que alguien desconozca los resultados electorales y eso genere disturbios con muertes en nuestro país estaría penado, y en Venezuela también".

En cuanto a las intermediaciones del Papa Francisco o del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el cofundador de Podemos ha señalado que cree que "buscan destensar la situación".

No obstante, ha afirmado que "es inconcebible que alguien en España, que también tenemos un choque de legitimidades entre el Parlamento catalán y el Gobierno de España, los dos elegidos democráticamente, robara un helicóptero y disparara contra el Tribunal Supremo, que alguien prendiera fuego a una persona, que alguien disparase o que de repente se parasen las ciudades".

Monedero ha asegurado que lo que quieres es que "haya paz en ese país al que quiero mucho, igual que a todos los países latinoamericanos, que son hermanos". "No tiene sentido todo este escenario de violencia que hemos estado observando y que desde España se eche más gasolina", ha incidido.

"Ojalá el pueblo venezolano se dé cuenta que la actitud de una parte de la oposición, que está apelando a la violencia, no es buena para el país", ha afirmado Monedero, que ha pedido al Gobierno de España, al PP y a Felipe González "que dejen de echar gasolina".

En este sentido, ha afirmado que "en España, que hay gente que está planteando desobedecer la Constitución, creo que deberíamos ser prudentes y no apoyar a ningún país donde hay gente que está en desobediencia a la Constitución y apelando a la violencia".

En cuanto al referéndum convocado por la oposición para el 16 de julio, Monedero ha señalado que "si nosotros en España no aceptamos consultas ilegales aquí, no aceptemos tampoco en Venezuela; si no aceptamos la violencia en España, no aceptemos tampoco, y si reclamamos que se respeten las instituciones, asumamos que se respeten en Venezuela".

Finalmente, ha afirmado que "si en algo podría ayudar España es en intentar que hubiera un diálogo en ese choque de legitimidades entre la parlamentaria y la presidencial, y que pusiéramos toda nuestra ayuda a que cese la violencia".