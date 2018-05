Astilleros de Cádiz La millonaria transformación del buque 'Mariner of the Seas' en Navantia Cádiz En apenas 10 días

NURIA AGRAFOJO

Cádiz Actualizado: 18/05/2018 15:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A contrarreloj. El interior del buque 'Mariner of the Seas' de la compañía americana Royal Caribbean alberga en estos días una actividad frenética. El ir y venir de operarios es constante y las labores de reparación no cesan durante toda la jornada. Casi 3.000 personas pueden llegar a compatibilizar su labor en el interior de la embarcación, atracada en el muelle gaditano desde la pasada semana, ya que además de la plantilla del barco, la compañía ha subontratado a otras 1.750 personas de contratas procedentes del extranjero, así como otros casi 700 trabajadores que aporta Navantia Cádiz.

Tras su entrada en el dique gaditano la pasada semana y en tan solo 32 jornadas de trabajo, este crucero de lujo experimentará una profunda transformación, técnica y estética. Así lo explicaba uno de los responsables del buque, durante la visita realizada al interior de las instalaciones. «Los trabajos más destacados se están realizando en la cubierta principal, donde se están remodelando todas las piscinas y se están incorporando trampolines de realidad virtual, llamado Sky Pad. También se van a agregar varios restaurantes nuevos, starbucks, 117 cabinas nuevas, algunas de las cuales serán panóramicas, así como se está acometiendo un cambio de moquetas y mobiliario», ha explicado el director, que también dio a conocer detalles sobre la transformación de otras zonas, como por ejemplo, la discoteca, que quedará limitada a un espacio más pequeño para habilitar una zona VIP con espectaculares vistas al exterior.

Dentro de esta reforma también se incluye la puesta en marcha de instalaciones más innovadoras, como The Perfect Storm, un dúo de toboganes de carreras; así como una nueva escape room llamada Puzzle Break: The Observatorium, que aumentarán las posibilidades de ocio de los clientes. Por otra parte, destacó la transformación que se va a realizar también en la zona habilitada para la tripulación.

El responsable del 'Mariner of the seas' durante su transformación en el muelle gaditano destacó también las posibilidades que ofrece la ciudad. «Cádiz es una ciudad que nos encanta. Los tripulantes en cuanto salen de trabajar, salen de aquí», en relación a los 1.750 contratistas que estarán en la capital este mes, aunque pernoctan a diario en el propio buque.

Trabajos logísticos y marítimos

Por su parte, Juan Luis Gallardo, proyect manager del 'Mariner of the Seas' en Navantia Cádiz, puso de relieve la importante labor que van a desarrollar los especialistas de la industria gaditana en este proceso de transformación, ya que Navantia se encargará, casi al completo, de todos los trabajos logísticos y marítimos que tendrán lugar, principalmente en la zona baja del dique y en la parte superior, donde se pueden ver grandes estructuras . «Nos estamos encargando de los trabajos mecánicos, como el sistema de propulsión, los estabilizadores, hélices laterales, válvulas y los sistemas principales. Y también hemos montado la estructura del nuevo bloque que lleva el barco en la proa, así como la asistencia a todas las empresas que están trabajando con Royal Caribbean», ha apostillado.

Asimismo, Gallardo cifró el trabajo del personal de Navantia en torno al 15 o 20% de la actividad total. «Todos los barcos tienen su dificultad. Ya se hizo un barco parecido, gemelo a este, el 'Explorer of the seas' y la mayoría de los trabajos se están repitiendo, aunque hay labores nuevas», ha explicado. «Los trabajos van hacia adelante sin demasiados problemas y el calendario se está cumpliendo según lo previsto. Es un buen cliente para nosotros y hay pendientes varios barcos para los próximos años», ha apuntado el responsable de la compañía gaditana.

La inversión de la naviera en la obra de modernización de las instalaciones y transformación de la maquinaria del 'Mariner of the Seas' asciende a 73 millones de euros.