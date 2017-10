SUCESOS «El ladrón llegó, metió la mano en la caja y se lo llevó todo» La pastelería La Marina de San Juan de Dios, en Cádiz, sufre su segundo atraco en menos de un mes. La Policía busca ya al sospechoso: un hombre alto, castaño y de ojos claros

M. ALMAGRO

23/10/2017 13:10h Actualizado: 23/10/2017 17:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En menos de un mes la pastelería La Marina de San Juan de Dios en Cádiz ha sufrido dos robos. Y todo parece indicar que el ladrón ha sido el mismo. Un hombre de un metro ochenta, pelo castaño, ojos claros y posiblemente de la zona. Esa es la descripción que han dado de él a la Policía las trabajadoras del establecimiento que este domingo intentaron impedir que se llevara el dinero de la caja sin conseguirlo.

Fue en torno a las 20.50 horas. Estaban terminando el fregado, recogiendo el establecimiento. Cuando, de repente, un hombre cubierto con la capucha de su sudadera entró al local. «Gritaba mucho. Nos decía: ¡Callaros y no os mováis!», mientras intentaba ir hacia la caja. «Llevaba las manos en el bolsillo. Yo creo que podía tener algún cuchillo o algo», explica Conchi, una de las empleadas que se puso en su paso para impedir que entrara. «Le empujé pero él me devolvió el empujón para que me quitara de en medio. Estaba muy alterado», relata. También otras dos compañeras de Conchi le plantaron cara. «Pero no hubo forma». Debido a su corpulencia y agresividad no pudieron hacer nada. «Metió la mano en la caja y se lo llevó todo». Los 843 euros que había de recaudación de todo el domingo.

Y no era la primera vez. Según sospechan este individuo ha podido repetir 'palo' en La Marina. Hace unas dos semanas un hombre de las mismas características se llevó otros 300 euros. También le pilló a Conchi. Entonces estaba sirviendo en la terraza cuando el ladrón entró de repente hacia dentro y se llevó lo que había también.

«Nosotros pensamos que va a volver. Estamos nerviosas pero por otro lado sentimos impotencia de ver que entra y no podemos hacer nada». Ayer pusieron la denuncia en la Policía que ya está investigando los hechos para identificar al ladrón y proceder a su detención.