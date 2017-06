El 'Mediohombre' de nuevo olvidado

«Dile a mis hijos que morí como un buen vasco, amando y defendiendo la integridad de España y el Imperio, gracias por todo lo que me has dado, mujer (...) ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!». Poco dice esta inscripción bajo la estatua de un hombre con una pata de palo, tuerto y con un brazo inutilizado, tanto a los turistas como a los gaditanos que pasan por el Paseo de Canalejas y que no conocen la historia del héroe que fue el almirante Blas de Lezo.

A la espalda del monumento al 'Mediohombre', como era conocido, se explica la gesta de este marino que residió en El Puerto de Santa María, en una inscripción imposible de leer, ya que las letras, grabadas en piedra, están prácticamente borradas.

«Cádiz rinde homenaje y recuerda a un héroe olvidado que partió de su puerto en febrero de 1737 para defender Cartagena de Indias, ciudad hermana, y salvar un Imperio. Con sólo 6 buques y 2.830 hombres, su ingenio y valentía hizo que Inglaterra, con 195 buques y más de 30.000 hombres, sufriera la mayor derrota y humillación de la historia de aquel país, prohibiendo el rey de Inglaterra hablar de dicha batalla bajo pena de muerte. '...Para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque ésta sólo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres, lo cual les hubiera sido mejor que emprender una conquista que no pueden conseguir'».

Son las palabras borradas en las que se resume cómo hace 280 años, tras partir de Cádiz con su flota, el almirante Blas de Lezo llegó a Cartagena de Indias, ciudad clave en el comercio con América y, por lo tanto muy codiciada. Gracias a sus capacidades como estratega, Don Blas consiguió derrotar a la flota inglesa, que intentó la conquista de Cartagena de Indias en 1741. Tan seguros estaban los ingleses de la victoria de su flota de guerra, al mando del almirante Edward Vernon, que incluso acuñaron monedas conmemorativas de la misma. Una victoria que no lograron gracias al arrojo de los españoles dirigidos por Lezo, uno de los mayores héroes españoles de la Historia.

La inscripción borrada de la estatua de Blas de Lezo. - L.V.

Pocos saben que Blas de Lezo es un símbolo en Colombia, ya que aquí, en España, la tierra que le vio nacer y por la que entregó su vida, su gesta había pasado desapercibida hasta que hace unos años se decidió sacarle del olvido.

En 2014 el Ayuntamiento de Cádiz, con Teófila Martínez como alcaldesa inauguró el monumento al mayor estratega de la Armada española, situado enfrente del puerto. Al acto solemne con el que se conmemoró este acontecimiento acudieron el entonces almirante de la Flota, Santiago Bolíbar y el embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo, junto con otras personalidades civiles y militares. Se pretendía darle así a Blas de Lezo el reconocimiento tardío que nunca le había concedido su patria.

Y así fue, durante un tiempo. Ahora el almirante sigue señalando al mar con su espada, sin que los que pasan y le contemplan sepan que están frente al español que inflingió la mayor de las derrotas sufridas por la flota inglesa, cuyo nombre porta una de las fragatas de la Armada española.

Pintar las letras de su estatua no es algo que corra prisa, señalan desde el Ayuntamiento de Cádiz, inmerso en una «actuación urgente de mantenimiento urbano de cara al verano en zonas como el Paseo Marítimo». «Se hará, pero más adelante», asegura el Consistorio. Mientras, los miles de turistas que visitan la ciudad seguirán preguntándose quién es ese hombre con pata de palo de la estatua del Paseo de Canalejas.