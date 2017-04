Mayo, el mes de los cruceros en Cádiz

Cádiz es el segundo puerto en importancia en número de cruceros de toda la Península, sólo superado por Barcelona y seguido de cerca por Málaga. Para corroborar esta idea, el pasado miércoles 26 de abril se vivió en la capital gaditana otra jornada de récord, en la que vinieron más cruceristas en un día a estos muelles; un total de 12.000 pasajeros, según apuntaban desde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

No en vano este es uno de los mayores y más novedosos negocios por el que apostó el puerto para Cádiz cuando se reordenaron los tráficos. Porque cabe recordar que no hace tanto, tan solo un decenio, los contenedores de mercancías se apilaban en el mismo Muelle Ciudad, junto a Canalejas, donde ahora está instalada la estación de pasajeros satélite. La puerta Real no se abría nunca y los pasajeros que iban llegando se bajaban en su mayoría por la vieja Estación Marítima.

Desde que la actividad de graneles (de la que depende buena parte de la economía del puerto de Cádiz) se trasladó a La Cabezuela, la de contenedores se restringió al muelle Reina Sofia y el tráfico con Canarias se limitó no más acá de la dársena pesquera, el sector de los cruceros no ha dejado de batir récords ni de dar titulares de prensa. Este mes que comienza ahora no iba a ser diferente.

El resultado de esta transformación que fuimos observando desde el otro lado de la famosa verja será que en este mes de mayollegarán a Cádiz nada menos que 45 cruceros, , según las escalas reservadas a fecha de hoy en la APBC, frente a los 37 que atracaron en mayo de 2016. Esto, traducido a un valor relativo supone un aumento de atraques de casi el 18% en el mes más importante para este sector, en plena temporada alta.

También es cierto que las programaciones de las navieras fluctúan cada año, varían con cada itinerario, por lo que estas cifras mensuales pueden perder valor comparativo si no se observan con cierta distancia. Solo hay que remontarse a mayo de 2015 para comprobar que en esas fechas llegaron 51 barcos a Cádiz.

En el cómputo global se puede afirmar que el sector de los cruceros ha frenado levemente su crecimiento, porque aunque siguen creciendo en la suma anual, no lo hacen al ritmo exponencial del inicio de esta década. Algo que, por otra parte, es lógico.

Un crecimiento desmesurado también podría ser contraproducente para el destino, como han comprobado en ciudades como Barcelona, donde han surgido incluso movimientos ciudadanos en contra de este tipo de turismo porque asfixia la vida cotidiana de los vecinos de la zona cercana al puerto catalán.

En Cádiz no se da el caso porque se registran menos escalas y porque solo entre el 60% y el 70% del pasaje que arriba en este puerto recorre la capital. El resto se marcha de excursión en esos autobuses que tanto exasperan a algunos comerciantes.

Pero también cabe señalar que estos muelles son el punto de llegada por mar más importante de todo Andalucía occidental, siendo el atraque más cómodo para visitar ciudades andaluzas como Sevilla o Jerez. Sobre estas excursiones, que ofrecen la rentabilidad que las navieras buscan en cada destino elegido, se basa también el éxito del puerto gaditano, ya que el mayor margen de beneficio se encuentra en estas salidas organizadas.

Sin duda, el que entra será un mes para mirar al puerto. Solo habrá dos días de mayo en el que no habrá grandes cruceros amarrados en la capital; el 21 y el 28 de mayo. Además, del 5 de mayo jornada en la que solo atracará ‘La Belle de Cádix’, que suele hacerlo en el muelle Reina Sofía, un poco más lejos de la vista del gaditano desde la plaza de San Francisco.

También es preciso subrayar no solo el número sino la gran envergadura de los barcos que llegan a Cádiz. Que no por la fuerza de la costumbre se convierta en rutina un hecho por el que pelean otros puertos como Sevilla o Huelva.

Doce barcos más grandes que el 'Titanic'

Muchas de las embarcaciones que llegarán al puerto en mayo serán grandes trasatlánticos con medidas con las que ni soñaban en la época del malogrado ‘Titanic’, que medía 269 metros de eslora y tenía capacidad para 2.223 pasajeros. Concretamente, arribarán 12 buques de mayor eslora que el citado. Como ejemplo, el mayor de ellos; el ‘Freedom of the Seas’, que hará su primera escala en la ciudad el 3 de mayo y que mide 339 metros de eslora y tiene capacidad para 3.634 pasajeros (casi 1.5000 más que el famoso buque que naufragó en 1912).

Su hermana, una embarcación casi idéntica, ‘Independence of the Seas’, llegará a Cádiz también el 12 de mayo. Ambos vienen o van a Málaga, el puerto de Andalucía oriental, hacia donde van o de donde vienen buena parte de los cruceros que amarran en Cádiz.

Menor estacionalidad

Otra curiosidad que ya se observa en las escalas reservadas en la Autoridad Portuaria es el hecho de que cada vez hay más cruceros en verano en el puerto de Cádiz. Desde que los cruceros comenzaron a popularizarse, el verano siempre fue temporada alta en puertos y destinos del norte de Europa, como los fiordos noruego, ofreciendo alternativas de ocio para los meses de calor asfixiante en zonas del Mediterráneo. Pero todo indica que cada vez hay más navieras que apuestan por el templado clima gaditano para programar sus escalas estivales. De hecho, la APBC tiene reservadas ya 19 escalas para el mes de junio, otras 26 escalas en julio y nada menos que 27 escalas de grandes buques en el caluroso agosto.

Esta tendencia al alza en verano va de la mano de la situación que viven en otros puertos vecinos como Málaga, que se ofrecen como parte del mismo itinerario que Cádiz o viceversa.