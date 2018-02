MUNICIPALIZACIÓN DE SERVICIOS Martínez de Pinillos es ratificado como presidente de Cádiz 2000 Ciudadanos avanza que apoyará la enmienda del PSOE para preparar un plan B a la municipalización aunque sin paralizarla

ALMUDENA DEL CAMPO

CÁDIZ 21/02/2018 20:11h Actualizado: 21/02/2018 20:22h

Tras el nombramiento de Adrián Martínez de Pinillos como consejero de la sociedad Cádiz 2000 en la junta general celebrada el pasado lunes en el Ayuntamiento, este miércoles se reunió el consejo de administración de la misma, que lo ha ratificado como nuevo presidente en sustitución del también concejal de Podemos Álvaro de la Fuente.

Recordar que el equipo de Gobierno dio marcha atrás en su planteamiento inicial de parar las acciones legales y mantener a este último ante la negativa del PSOE a apoyar su continuidad como presidente de esta sociedad.

El principal motivo de los socialistas,las dudas que se han generado desde un principio en el proceso de municipalización y la posibilidad de que existan «responsabilidades contables», según ha apreciado la Fiscalía enviándo este asunto a la sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.

Aunque este miércoles expiraba el plazo para presentar la documentación requerida por este Tribunal desde Cádiz 2000, el consejo de administración no abordó este asunto. Entre los puntos del orden del día solo figuraba la elección del nuevo presidente, que contó con los votos a favor de los representantes del equipo de Gobierno, dos del PSOE, una abstención de otro consejero socialista y el voto en contra de los tres consejeros del Partido Popular.

Asimismo, en este consejo se respaldaron los puntos aprobados en la última junta general en la que se nombraba como nuevo consejero al concejal de Protección Civil, Adrián Martínez de Pinillos y a José Antonio García de Quirós en sustitución de Luis Felipe Crespo.

Desde el PSOE, declararon que «tal y como hicimos en la junta general hemos posibilitado también en el consejo de administración de Cádiz 2000 el nombramiento de un nuevo presidente para que la empresa salga del bloqueo y para que pueda seguir adelante el proceso de municipalización». Añadieron que «nuestro objetivo es garantizar que los servicios de playa funcionen en la fecha que les corresponde y en condiciones óptimas para los ciudadanos y para los trabajadores».

No obstante, el PSOE ha presentado un escrito dejando constancia de que «no tenemos conocimiento de la respuesta del equipo de Gobierno al Tribunal de Cuentas».

Apoyo a la enmienda del PSOE

Por otro lado, desde Ciudadanos, partido que no cuenta con representación en el consejo de administración, se avanzó que apoyarán la enmienda que va a presentar el PSOE a la propuesta del PP de elaborar pliegos para sacar a licitación los servicios de playas ante la posibilidad de que no estén listos para Semana Santa. Dicha enmienda deja claro que no están de acuerdo con la paralización de la municipalización aunque sí en que se puedan ir preparando dichos pliegos ante el posible riesgo de que peligren los servicios de las playas.

Para el PSOE, lo que pretende el PP con su propuesta es una «paralización encubierta de la municipalización porque no están de acuerdo con ella, a diferencia del Partido Socialista».

Por su parte, Álvaro de la Fuente, (concejal de Medio Ambiente), garantizó que las playas estarán listas para la próxima temporada y criticó la actitud del PP ya que, a su juicio, «lo que quiere es que se lleve a cabo su modelo de privatización». Negó que se haya actuado «a espaldas de la oposición» porque «ha estado presente en todos los consejos, plenos y juntas generales».