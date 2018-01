Marián Sifferle: «Estaba con el roscón y mis niñas cuando he visto que hemos dado el segundo premio de El Niño» La administración de la Avenida José León de Carranza, 16 vende parte del número 18.442

M. L. / V. Sánchez

Cádiz vuelve a pellizcar un segundo premio en la Lotería del Niño 2018. La administración de la Avenida José León de Carranza, 16 pone un broche de oro a las fiestas navideñas con el número 18.442. Marián Sifferle es la propietaria de este despacho de lotería que se encuentra en la papelería Candem, frente a la plaza de Jerez. «Estaba viendo el sorteo con el roscón de Reyes y mis dos niñas cuando me he dado cuenta que hemos dado el segundo premio de El Niño», explica emocionada. «Cinco minutos después he recibido la llamada de Loterías y Apuestas del Estado y hemos bajado a celebrarlo y a colocar los carteles».

Este despacho de lotería, abierto hace 15 meses, parece abonado a los premios del Sorteo Extraordinario. La administración que regenta Sifferle arrancó su andadura con buen pie. A los seis meses de su apertura la caprichosa suerte decidió hacer parada con un pellizco de más de cuatro millones de euros con 33 boletos del número 04.536. «Fue una experiencia muy bonita porque llevábamos muy poco tiempo abiertos y fue una sorpresa muy grande. Da muchísima alegría saber que has contribuido en ese día tan especial repartiendo dinero e ilusión.». Este año recién estrenado ha vuelto a repetir con otro segundo aunque esta vez en el Sorteo Extraordinario de El Niño 2018. «Mi hija Alma ha llegado con la suerte debajo del brazo», indica Sifferle que ha sido mamá por segunda vez hace tan solo 54 días. «Llevamos tres segundos premios en año y medio», añade su marido Juan Antonio.

Este domingo Loterías y Apuestas del Estado realizará el balance oficial e indicará el número de boletos que se han vendido de número 18.442 en Cádiz.

