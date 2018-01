Malestar por la falta de información del cambio de sentido del paseo

Las obras del carril bici en Extramuros provocará que a partir de este jueves 18, concretamente el trazado que discurre entre la plaza Asdrúbal y la glorieta Ingeniero La Cierva, sea de un solo sentido. Este hecho ha provocado cierto malestar entre algunos colectivos, como por ejemplo los taxistas.

Una vez concluidas las actuaciones previas (como preparación de zona de acopio de materiales, señalización o maquinaria), comienza ahora una fase de obra con mayor incidencia sobre el tráfico de la ciudad, pues el tramo de la avenida Amílcar Barca que discurre entre la Plaza Asdrúbal hasta la calle Brasil quedará con un solo sentido de circulación, hacia el exterior de la ciudad.

El recorrido de la línea 7 de autobús urbano sufrirá, por tanto, variaciones. En el sentido que va desde la glorieta Simón Bolívar hasta la glorieta Ingeniero La Cierva no habrá variación en su recorrido, si bien la ubicación de las paradas (seguirá contando con el mismo número) se acondicionarán de forma provisional, pudiendo sufrir leves modificaciones que quedarán señalizadas.

Por otro lado, en el sentido que discurre desde la glorieta Ingeniero La Cierva hasta la glorieta Simón Bolívar, el trayecto de la línea se desviará por la calle Brasil hacia la avenida principal, dirección interior, y utilizará las mismas paradas que actualmente tiene la línea 1.

Una vez que deje atrás las Puertas de Tierra, esta línea de autobús urbano volverá a tener su recorrido habitual hacia la calle Concepción Arenal y la avenida Campo del Sur. Asimismo, los conductores que provengan de la avenida Fernández Ladreda podrán continuar hacia el exterior de la ciudad.

Para ello, se habilitará la circulación por el carril actual de sentido interior a la ciudad. Sin embargo, los conductores que, una vez dejada atrás la glorieta Ingeniero La Cierva circulen por el paseo marítimo en dirección a la avenida Amílcar Barca, deberán girar obligatoriamente hacia la calle Brasil.

El acceso de estos vehículos -que circulan por el paseo marítimo dirección interior- al Hotel Tryp Caleta y a garajes de la zona se podrá realizar mediante el siguiente recorrido: calle Brasil, calle Uruguay y calle Doctor Fleming (que pasará a ser de doble sentido de circulación entre la avenida Amílcar Barca y la zona de acceso a los garajes para facilitar los accesos y salidas de éstos).

Las reservas de estacionamiento actualmente existentes, incluidas las de movilidad reducida, en la zona de estacionamiento donde se va a llevar a cabo la construcción del nuevo carril bici se mantendrán en la zona, pero junto al acerado contrario.

El peatón también se verá beneficiado pues su ejecución afecta a la urbanización del acerado del paseo marítimo que quedará con mayor anchura y contará con todos los pasos peatonales sobreelevados para mayor seguridad y calmado del tráfico. La ejecución de la obra tiene prevista su conclusión a final del próximo mes de mayo y está siendo realizada por la empresa Conacon S.A.

El presidente de Radiotaxi, Rafael Reyes, lamenta que desde el equipo de Gobierno no se les haya consultado este cambio en el tráfico en el paseo marítimo, siendo uno de los colectivos a los que más les afecta. Reyes señala que «ahora tendremos que cambiar las paradas desde las que se envían taxis cuando nos llaman desde esta zona de la ciudad, en la que además hay hoteles».

Como principal problema de este cambio, los taxistas apuntan a las retenciones que se pueden producir en la calle Brasil al ser una vía con mucha circulación y que con estos cambios será mayor.

Por su parte, el presidente de Horeca, Antonio de María, pide que se realice un seguimiento una vez que se ponga en marcha esta medida para poder valorar y mejorar «los posibles inconvenientes que puedan surgir por este cambio».

El representante de los hosteleros asegura que «tendremos en cuenta la opinión de nuestros clientes y de los proveedores que puedan encontrar problemas con la carga y descarga». Señala que «rectificar es de sabios y, si es necesario, habrá que corregir los fallos que se produzcan».

PP: «Los de la transparencia esconden el plan de tráfico que ya estaba listo»

El PP ha lamentado que a tres días de que se elimine uno de los sentidos de la circulación del paseo «ni se conozca siquiera cuál es el plan de tráfico diseñado para esta obra que, presumiblemente, se convierta en definitivo cuando la misma concluya».

Los populares han recordado que este tramo de carril bici que corresponde a la Junta de Andalucía «estaba ya diseñado y aprobado antes de 2015 a la espera de que la administración autonómica tuviera el dinero o las ganas de licitarla».

Han añadido que el Ayuntamiento había diseñado ya un plan de tráfico, tanto para las obras como para el día después de las mismas. han señalado que ese plan de tráfico es el que estaba previsto someter a consulta entre residentes, hosteleros, taxistas y colectivos implicados, además de exponerlo en la web creada para tal efecto, algo que «el gobierno de la gente ha obviado de una manera poco explicable».

El PP ha calificado de «inaudito» que dentro de tres días se corte el paso a la Línea 7 de transporte urbano por su recorrido habitual y aún no se tenga la alternativa de esa línea, resolviéndolo ahora mismo con la «chapuza» del «ya veremos». Para los populares, «los de la transparencia esconden el plan de trafico que teníamos, se han cargado la web del carril bici que no actualizan desde hace medio año y no consultan a nadie».