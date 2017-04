El lujo se llama 'Panorama II' y atracará en Cádiz

Dicen los expertos en cruceros que hay dos tipos de buques para realizar un viaje de placer marítimo; el macro barco que te ofrece escalas y servicios de gran hotel, en el que los turistas buscan lo mismo que en un todo incluido en cualquier alojamiento en tierra y los pequeños veleros, donde se disfruta de verdad del placer de la navegación, en los que es tan importante el viaje como el destino, o incluso más.

De este segundo tipo tendremos un gran representante el 15 de mayo en el puerto de Cádiz; l crucero mega velero ‘Panorama II’. Se trata de uno de los barcos más bellos del mundo. Un gran velero monocasco de dos mástiles que le sirven para desplazarse con agilidad y soltura. Este barco se construyó en el 2004 coincidiendo con la celebración de los juegos olímpicos de Atenas y fue remodelado en 2012.

Tiene 50 metros de eslora y una manga de 11 metros y su quilla llega hasta los 4,5 metros de profundidad. Y una capacidad para alojar hasta 50 pasajeros. Escasa, si se compara con los grandes cruceros que acogen hasta a más de 2.000 personas. El ‘Panorama II’ cuenta con una tripulación altamente cualificada de 12 a 18 personas, según la ocupación a bordo.

La embarcación no tiene piscinas, ni teatros, ni salas de fiesta o animación. No tiene nada de esto porque el concepto de viaje es radicalmente distinto:un pequeño restaurante y unas cuantas butacas en la popa es todo lo que ofrece al pasaje como zonas comunes. Sin embargo, todos los camarotes o cabinas están decoradas con materiales nobles, maderas y mármoles y son exteriores.

Este barco de lujo estará atracado en Cádiz desde el 15 de mayo a las 8.00 horas hasta el 16 de mayo a las 22.00 horas y solo incluye media pensión. Esto quiere decir que su pasaje, en principio de un elevado poder adquisitivo, tendrá dos días para disfrutar de este destino; de su hostelería y de sus comercios.

Dos gigantes

Otros dos grandes cruceros llegarán a Cádiz en mayo en primera escala:‘Freedom of the Seas’ y ‘TUI Discovery II’. Ambos representan otra forma de disfrutar de un crucero. Son el ejemplo de ‘todo incluido’ a bordo. Super equipados, gigantescos, muy organizados, en los que apenas se nota el balanceo del mar. El ‘Freedom of the Seas’ es uno de los más grandes del mundo, con 333 metros de eslora, y atracará el 3 de mayo en los muelles gaditanos a las 10.00 horas y partirá a las 22.00 horas del mismo día. El de la touroperadora TUI mide 264 metros de eslora y llegará el 13 de mayo a las 10.00 horas para partir a las 18.00 horas.