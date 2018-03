Lorenzo Silva y Andrés Koppel explican en Cádiz cómo llevar una novela al cine con éxito Ambos han protagonizado un diálogo en la Universidad de Cádiz sobre la adaptación cinematográfica de 'La niebla y la doncella'

VERÓNICA SÁNCHEZ

Dos guardias civiles de la Unidad Central Operativa, sargento y cabo, Rubén Bevilaqua y Virginia Chamorro son, probablemente los componentes de la benemérita más famosos. Tienen miles de seguidores y el culpable es su creador, el escritor Lorenzo Silva que comenzó el 1998 una saga que ya lleva diez títulos, con la que ha ganado un Premio Planeta y de la que se espera que, en breve, llegue el undécimo.

Del tercero de ellos, ‘La niebla y la doncella’, publicado en 2002, se ha estrenado este año una película, y Andrés Koppel, su director, junto con el ‘padre’ de Vila y Chamorro, han charlado durante la tarde de este jueves en el Edificio Constitución de 1812 de la Universidad de Cádiz sobre la adaptación cinematográfica de esta novela, en un encuentro enmarcado en la Escuela de Cine de la UCA.

El escritor ha comenzado este diálogo agradeciendo la invitación por «regresar a Cádiz una vez más». Y, ante la pregunta del organizador del evento, Bruno Pomeroy, de qué supone adaptar un texto literario a una novela, Lorenzo Silva ha sido claro, «para mí es una lectura más». «La adaptación cinematográfica se produce sobre obras literarias que tienen una lectura extensa», ha señalado. Además, para Silva, estas adaptaciones «con carácter general supone un crecimiento para la historia», porque, «cada nuevo lector hace la obra más grande».

Del papel a la gran pantalla

No obstante, es cierto que no todas las adaptaciones cinematográficas de novelas son acertadas. «A mí no me ha pasado nunca», ha afirmado Silva, de cuyas novelas se han creado tres películas para cine, dos para televisión y una obra de teatro. «Estas son las que se han llevado a término, pero hay otras dos decenas de proyectos que no. He hablado con todos los adaptadores y todavía estoy por encontrarme con uno que no fuese lector y no quisiera hacer una adaptación fiel», ha señalado. «Es muy raro que un cineasta o un dramaturgo decida trabajar durante meses sobre algo que no respeta o desdeña», ha puntualizado.

Para Andrés Koppel ‘La niebla y la doncella’ ha sido su primera adaptación y se ha encontrado con «personajes con mucha complejidad y con una trama policíaca muy bien montada». Ha señalado el director que la importancia de su trabajo es abrir la novela a que el espectador la vea de otra forma y que, «es un ejercicio de mezquindad y estupidez ir en contra de la novela que te dan». Porque «el reto de la adaptación es elegir, descartar», ha explicado el director, que lamentó mucho tener que descartar algunas cosas de la novela de Silva para centrarse en otras.

Respecto al origen de esta novela, el premio Planeta ha contado a los asistentes al encuentro que la ideó durante un viaje a La Gomera, isla canaria que le impactó profundamente, «para mí ese espacio, más que un entorno, era una presencia». Una mañana, tomando una cerveza en una terraza, Lorenzo Silva escuchó una conversación entre dos mujeres, «una de ellas claramente desequilibrada y alterada que dijo, «lo mataron ellos». Deduje que de quien hablaba era de su hijo y a partir de ahí elaboré la trama», ha contado.

Tres cláusulas y un nuevo libro

Una novela, ‘La niebla y la doncella’, extensa, de 400 páginas. «A veces se juzga si una adaptación es buena o mala en función de la fidelidad al texto. Pero el valor de la adaptación es la elegancia que la película consigue sacar de la novela», ha afirmado Lorenzo Silva. Y la adaptación verdaderamente se produce, ha declarado Koppel, «cuando haces el casting para dar vida a los personajes». En este caso, el actor Quim Gutiérrez da vida a Bevilacqua y la actriz Aura Garrido, a Chamorro. «Las películas se van escribiendo con todo el proceso. Se hace con el casting, con la elección de los lugares, en cómo pones la cámara, la música que eliges, cómo la montas y termina en el momento en el que ustedes la ven y la comentan», ha desarrollado el director que, además, se ha mostrado muy agradecido a Lorenzo Silva porque cree que la película le «refleja como director», algo muy importante para él «a nivel personal».

Ambos han explicado los puntos que, por contrato, debió cumplir Koppel al realizar la adaptación cinematográfica de la novela de Silva: que se preservase el espíritu de los personajes y de su relación («Vila y Chamorro no se acuestan»), hacer un relato fiel de la Guardia Civil («de la Benemérita no se habla ni bien ni mal») y la película tiene que ser realista. A este respecto el director ha señalado que el punto que más le costó cumplir fue el segundo porque, al hablar con guardias civiles para el proceso de creación de la película, «me di cuenta de que son gente normal y dedicada. Me enamoré del trabajo que hacen. Me sentí muy honrado y más contento de ser español, porque con esta gente vale la pena», ha afirmado. Y es que, durante este proceso, Andrés Koppel conoció José Miguel Hidalgo, el capitán de la Guardia Civil «que ha hecho confesar al Chicle dónde estaba el cuerpo de Diana Quer y a Ana Julia Quesada el asesinato de Gabriel Cruz».

Y para terminar el coloquio un anuncio: el 24 de mayo se publicará 'Lejos del corazón', la nueva novela de Bevilacqua y Chamorro que, en esta ocasión, se ambienta en el Estrecho de Gibraltar. Los seguidores de esta saga, sin duda, ya están contando los días para sumergirse en el Campo de Gibraltar de la mano de Vila y Chamorro.