CABALGATA CÁDIZ La lluvia da tregua y los Reyes Magos reparten ilusión en Cadiz El público abarrota las calles para recibir a SSMM y pone buena nota a la Cabalgata

SARA CANTOS

Cádiz 05/01/2018 20:05h Actualizado: 05/01/2018 22:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras veinticuatro horas de incertidumbre por la previsión meteorológica, finalmente la lluvia ha respetado a la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente en Cádiz, que ha salido puntual y bajo un cielo encapotado a las tres de la tarde del parque de Varela. Cientos de gaditanos, sobre todo niños, se arremolinaban en el punto de salida del cortejo real para saludar a Sus Majestades, Melchor (Enrique Miranda), Gaspar (Emilio de Torres) y Baltasar (Manuel Navarro); al Cartero Real (Rafael Velázquez) y la Estrella de Oriente (Macarena Bernal). Pese a la amenaza de lluvia el público ha sido muy numeroso en todos los tramos de la Cabalgata, desde Varela hasta la plaza de San Juan de Dios.

Después de dos años desfilando sólo por las calles del Casco Histórico, este año la Cabalgata ha vuelto a Puerta Tierra, una decisión aplaudida por comerciantes de extramuros y por muchos gaditanos que viven en la zona como Marta García. Esta gaditana de 48 años aplaude que el recorrido de la Cabalgata comparta itinerario en puerta tierra e intramuros. Es asidua del 5 de enero, tiene dos hijas, y apostada desde la avenida a la altura de Varela se queda con tres aspectos de la Cabalgata: «Se han tirado muchos caramelos, ha ido a buen ritmo aunque Baltasar se ha quedado rezagado y presencia de muchas vallas de seguridad».

No han faltado los paraguas que, aunque prohibidos para recoger caramelos, con la coartada de la lluvia se han visto muchos pero abiertos del revés. Picardía navideña.

El Torreón, imagen de fondo de la Cabalgata -A.V.

Minutos después de las tres de la tarde aparecía por la avenida perpendicular a Varela, encabezando la comitiva, la agrupación musical II Centenario Ecce Mater Tua poniendo música al desfile. Tras ellos, los alumnos de Afanas Cádiz, vestidos con personajes del Nacimiento y también de Disney y otros dibujos animados, regalaban a los niños abrazos, juegos y mucha interacción.

Justamente la interacción de estos chavales y de los otros pasacalles del cortejo con el público ha sido uno de los aspectos más comentados en el lado positivo. Eva tiene ocho años y no se pierde una cabalgata. «A mí la lluvia me da igual, le he dicho a mis padres». Lo que más le ha gustado ha sido Gaspar, «porque es mi rey favorito», «los dinosaurios que echaban pelotas a los niños para que jugáramos a pasarla» y «el hombre de la bici que paseaba un globo del mundo y sus amigos tiraban planetas para que jugáramos».

Frozen, Goofy, los Minion, Bob Esponja, Buzz lightyear y un amplio elenco de personajes de animación precedían a la carroza del Portal de Belén, a la que seguía el pasacalles temático de La Guerra de las Galaxias. Star Wars para niños y adolescentes. Aún con la euforia del último estreno de la saga hace unos días en el cine, la enorme cabeza negra de Darth Vader que presidía el pasacalles ha sido foco de miradas y móviles. Detrás de él, otros personajes y un enorme R2d2 animaban un desfile con muchos guiños a la industria norteamericana del cine y aunaba gustos de adultos y niños.

Animación del cortejo real a su paso por las Cuestas de las Calesas -A.V.

Adrián tiene diez años y mucho desparpajo. Ha visto la cabalgata en familia y«de todo, todo» se queda con los trogloditas y los dinosaurios del pasacalles Dinópolis.«Han sido de los más divertido y dentro de los dinosaurios ¡¡no había ninguna persona, andaban solos!!», ha dicho entusiamado. «También la estrellita que hablaba con la gente», aportaba su hermana pequeña.

El itinerario, que ha cumplido con el tiempo calculado y en menos de tres horas ha empezado a llegar a San Juan de Dios, continuaba con la carroza de Niños del Mundo. Cabe recordar que las siete carrozas que componían la cabalgata estaban dedicadas este año a los cinco continentes. El desfile ha continuado con Los Muppets y un camión decorado con repostería navideña, preludio de la carroza del primer rey mago, Melchor, que ha recibido fuertes aplausos durante todo el recorrido. Bajo sus barbas blancas ha repartido sonrisas y saludos por doquier al ritmo de la música y del vaivén de los caramelos. Más de 8.000 kilos se han tirado este año.

Detrás de Melchor el pasacalles Duendes y Estrellas abría paso a la carroza del rey Gaspar. Le seguía el pasacalles Arábica, que presentaba a la carroza del rey Baltasar, el más reclamado tradicionalmente por los niños.

Melchor repartiendo caramelos por la avenida -A.V.

Una de las imágenes más bonitas que ha dejado la cabalgata de los Reyes Magos de Cádiz ha sido su paso por los arcos de las Puertas de Tierra bajo un cielo trufado de nubes. Justo en ese punto del itinerario la familia Vela Jiménez ha visto la cabalgata de Cádiz. Pablo (6 años) y Lázaro (3), comentaban lo que más le gustaba como si fueran especialistas. Para Pablo los monstruos SA del pasacalles y «que ha habido muchos caramelos». Lázaro prefiere al rey Melchor y al camello (de goma eva) que encabezaba su carroza.

En la parte negativa, el «aspecto desaliñado» de algunos pasacalles, apuntaba un padre que ha visto el cortejo con sus dos hijos, y la escasa altura de las carrozas de los Reyes,«porque se les podía reconocer con facilidad y eso hemos estado comentando varios padres con hijos».

En la positiva, la interactividad con el público y la puntualidad. También, la existencia de dos puntos de evacuación y una zona reservada para personas con movilidad reducida.

Cerca de las ocho de la tarde la cabalgata empezaba a llegar a San Juan de Dios, donde posteriormente los Reyes Magos han sido recibidos en el Ayuntamiento por el equipo de Gobierno. Rozaba las seis y media de la tarde el reloj cuando Sus Majestades de Oriente han saludado a los gaditanos desde el balcón del Consistorio. Tras una nube de peluches y caramelos ha finalizado la cabalgata 2018, sin lluvia, según lo previsto y dando paso a los primeros avisos familiares de irse pronto a dormir.