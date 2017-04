Las limpiadoras del Puerta del Mar friegan con jabón de manos por la falta de material

Los problemas de limpieza del Hospital Puerta del Mar de Cádiz han dado un paso más esta mañana. Las limpiadoras que han acudido a su puesto de trabajo a las 6.45 horas de la mañana de hoy martes se han encontrado con una desagradable sorpresa: no había material. Según indican desde Autonomía Obrera, no es una situación nueva, «porque cuando no falta una cosa, falta otra».

La situación la ha denunciado la delegada sindical de esta central, Rosa Bolaños, que explica que ante la ausencia del «poquito de lejía que nos dan por limpiadora», muchas trabajadoras «optamos por limpiar el suelo con lo único que teníamos: jabón de manos». Una situación que compromete servicios tan delicados como la UCI «donde se ha activado el protocolo por la presencia de gérmenes, pero donde no se puede garantizar una buena limpieza».

Según relata Bolaños, a primera hora de esta mañana las limpiadoras «sólo teníamos papel, ni lejía ni las bolsas adecuadas». «Cuando se piden materiales, siempre se reponen al límite, por eso cuando hay un problema como el de hoy no hay en el almacén y no podemos hacer bien nuestro trabajo».

La delegada de Autonomía Obrera reconoce que, a lo largo de la mañana, fue llegando el material a las limpiadoras, «pero lo que se ha limpiado mal no se podrá repasar porque, si no, tendremos que dejar sin limpiar el resto del hospital, porque no damos abasto por la falta de personal».

Presión de los familiares

Autonomía Obrera lamenta que esta situación no es nueva. Afirman que después de tanto tiempo con problemas para poder limpiar las habitaciones del Puerta del Mar «los pacientes y los familiares no nos quitan ojo» y que reciben muchas quejas por el estado que presenta el centro. «Nosotras les pedimos que, por favor, pongan una queja oficial, porque es la única manera de que tengan en cuenta el estado del hospital», resume Bolaños.

Lo peor es que, según inciden, esta situación no tardará en repetirse. «Igual mañana lo que falta es el papel, o pasado las bolsas, pero un día sí un día no nos encontramos con menos material del que nos hace falta y así no se puede trabajar», resume Bolaños.