Kichi llega al ecuador de su mandato con una ciudad «triste y decepcionada»

Cuando se cumplen dos años de la llegada de Kichi al Ayuntamiento de Cádiz, los grupos de la oposición hacen balance de la gestión del equipo de Gobierno formado por Podemos y Ganar Cádiz. Los calificativos son diversos pero todos tienen un denominador común: la falta de un modelo de ciudad por parte del Gobierno que lidera José María González Santos.

Partido Popular y Ciudadanos son los más duros en sus críticas a la gestión municipal aunque el PSOE tampoco se queda atrás a pesar de haber respaldado a Kichi en su toma de posesión hace ahora ya 24 meses. «Decepcionante», «desalentador» o «incierto» son algunos de los adjetivos que acompañan a los balances realizados por los partidos políticos de la oposición en el Consistorio gaditano. Con respecto al estado de la ciudad, la visión generalizada de la oposición es que está «más sucia, más triste y desilusionada. En definitiva, decepcionada».

Para los populares, en estos dos años, «no se ha ejecutado ninguna medida de las que Podemos prometió a los ciudadanos, convirtiendo al gobierno de la ciudad en una pura mentira y demagogia». El PP, que lamenta la «falta de capacidad y de gestión de este equipo de Gobierno», cuestiona el «permanente estado de estudio en el que se encuentra todo».

Como ejemplo de la «nefasta gestión» ponen las terrazas, la ordenanza de alquiler social, la participación ciudadana en la que «han expulsado a los vecinos», las barbacoas, la municipalización, el presupuesto prorrogado con un recorte de más de 13 millones de euros o la pérdida de ayudas europeas para el empleo.

Según manifiestan los populares, «la política de recortes ha dejado sin ningún contenido las áreas más importantes de la ciudad, con un presupuesto con la misma cuantía de hace diez años». Aunque responsabilizan de esta situación al alcalde, también está en su punto de mira el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fran González, «que le dio -por mucho que ahora quiera vender lo contrario- un cheque en blanco a Podemos».

Para el portavoz popular, Ignacio Romaní, «el desastre contable que reina en el Ayuntamiento tiene como consecuencia la paralización de la ciudad en inversión, proyectos y programas de ayudas o actividad cultural y comercial».

PP:«El desastre contable en el Ayuntamiento tiene a la ciudad en permanente estado de parálisis»

Asímismo, lamenta que se hable de Cádiz fuera de la ciudad por «la bandera que se sube o se baja, los cursos de mujeres maltratadas que buscan empleo sobre estimulación sexual, de si el alcalde sale o no en una procesión, de si permite a la hermandad del Rocío llevar mulos o no, de que un proetarra venga a Cádiz a dar lecciones de memoria histórica o de cómo un pleno sí y otro también los concejales de Podemos llaman a sus afines a reventarlos con gritos y amenazas». En definitiva, «todos debates estériles y polémicas».

En este sentido, coinciden también los otros dos grupos de la oposición, Ciudadanos y PSOE, que creen que «con estas polémicas sin sentido y cortinas de humo han tratado de ocultar la falta de gestión y de modelo para Cádiz».

El portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao asegura sentir una «gran decepción» después de estos dos años de gobierno, en los que ha echado de menos «el diálogo con el equipo de Gobierno y la transparencia prometida que no se ha reflejado en absoluto». Considera que existe un claro déficit en delegaciones como Fomento, Vivienda, Mujer o Medio Ambiente, además de grandes carencias en «experiencia, conocimiento y ganas de trabajar».

Falta de dinamismo

Como aspecto positivo, Pérez Dorao resalta la reducción de la deuda aunque ello haya supuesto una merma en inversiones en la ciudad. El portavoz de la formación naranja apunta también que el equipo de Gobierno «no ha sido capaz de convertir a Cádiz en el principal foco o reclamo para la atracción de inversiones y empresarios que colaboren en la generación de empleo» y añade que «parece que les da alergia cada vez que se les habla del empresariado».

Pérez Dorao critica a su vez la «falta de dinamismo» por parte del Gobierno local, «que ha hecho que la ciudad luzca más sucia y más triste, sin optimismo por parte de los ciudadanos, que ven día a día cómo el alcalde y su equipo se distrae en polémicas con todo lo que intenta sacar adelante».

Ciudadanos: «Echamos de menos el diálogo y la transparencia que tanto nos han anunciado»

En esta misma línea se pronuncia el portavoz socialista, Fran González, que asegura que es «lamentable» que el equipo de Gobierno se enfrente con la sociedad civil en todo lo que quiere poner en marcha. Puso como ejemplo a los vecinos, «a los que ha ninguneado», o a los hosteleros, «con los que no ha contado para la elaboración de la ordenanza de terrazas» aunque ahora haya abierto un proceso de participación.

Para Fran González, la ciudad de Cádiz está en una foto fija desde hace dos años «donde los grandes problemas del día a día siguen sin solucionarse a pesar de haber cambiado de gobierno».

Los socialistas, que aseguran que seguirán apoyando todo lo que sea bueno para la ciudad, piden al alcalde y a sus concejales que cambien de mentalidad y sean «más abiertos» porque «cada vez que plantean algo consiguen un desencuentro con el colectivo del que se trate, ya sean los vecinos, los hosteleros, los chiringuitos, el carnaval, los cofrades o los rocieros, entre otros».

Asímismo, los grupos de la oposición exigen para los próximos dos años que quedan de mandato hasta la celebración de las próximas Elecciones Municipales que se cumpla, como mínimo, lo aprobado en el Pleno «por que la tónica habitual es que los acuerdos se queden en el cajón sin que se se respete que hayan sido aprobados». Insisten en que esta circunstancia se da no sólo con las propuestas que presentan los grupos de la oposición sino con las propias del equipo de Gobierno.

PSOE: «Hay un problema de gestión y de no dedicarse las 24 horas a solucionar los problemas de la ciudad»

Fran González subraya que es un problema de gestión y de no dedicarse «las 24 horas» a la ciudad. Para el portavoz socialista «nuestros gobernantes tienen que tener claro que no se puede tener un horario administrativo cuando se está dirigiendo un ayuntamiento. Hay que estar dedicado en cuerpo y alma a gestionar para ofrecer las respuestas que demandan los ciudadanos».

Aunque no ha querido pronunciarse sobre si existe o no descontento entre la ciudadanía con la gestión municipal, Fran González tiene claro que hay muchos aspectos que ponen de manifiesto que hay gaditanos que están defraudados porque no se han cumplido sus expectativas. Y un claro ejemplo son las sesiones plenarias a las que asisten numerosos ciudadanos a expresar su rechazo, bien a la política de vivienda bien a la política social que tanto anunciaron durante su campaña electoral.

Lo cierto es que quedan dos años de mandato en los que el equipo de Gobierno tendrá que tirar del diálogo y el consenso con la oposición.