Kichi critica el discurso «falso y manido» de la Junta para no hacer más por Cádiz

El alcalde de Cádiz, José María González (PCSSP), ha criticado el discurso «falso» y «manido» de la Junta de Andalucía para, según ha indicado, intentar justificar que no hace más por la ciudad de Cádiz.

En una entrevista concedida a Europa Press, el alcalde ha manifestado que le «sorprende mucho» cuando el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, habla de que «invertiría más en Cádiz, pero que con el Ayuntamiento no se puede».

Al respecto, ha destacado que ese es «el mismo discurso que utilizaba con Teófila Martínez» -exalcaldesa de la capital gaditana-, por lo que se trata de un «argumento manido» que, además, «no es verdad».

En este punto, ha asegurado que en el equipo de gobierno del Ayuntamiento (PCSSP y GCC) «somos los de la mano tendida y lo vamos a seguir siendo», agregando que como alcalde «siempre» le van a «encontrar para buscar soluciones» y que donde no van a encontrarle es «en el debate estéril o en la polémica facilona».

«Nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando con las distintas administraciones y hemos conseguido cosas», ha dicho González, que ha citado como ejemplo reciente la inauguración con la Junta de los Lugares de la Memoria en el foso de las Puertas de Tierra y en el Castillo de San Sebastián. Se trata de «una muestra de que con el Ayuntamiento se puede dialogar siempre, y siempre se puede llegar a entendimientos».

El alcalde ha enfatizado que «no se puede consentir que determinados partidos tomen esta ciudad como rehén», haciendo referencia en este punto concretamente al PSOE, del que dice que «no está interesado en que en esta ciudad se haga nada».

Así, ha recordado que López Gil decía sobre el carril bici que el Ayuntamiento lo estaba «bloqueando», pero el circuito está planteado «desde julio» y «estamos esperando a que lo licite» la Junta, que es quien debe «mover ficha».

También ha aludido a la estación de autobuses, sobre la que la Junta decía que el Ayuntamiento no colocaba los suministros. Sin embargo, los suministros están «desde principios de verano» y «no sabemos por qué no se abre todavía". Entretanto, Cádiz es "la única capital de provincia que no tiene una estación de autobuses o que tiene una estación en precario».

Finalmente, el alcalde ha reflexionado que la ciudadanía «no se deja engañar fácilmente» y ha apuntado que «por más que se repita una mentira no acaba convirtiéndose en verdad». «Las mentiras son mentiras y los hechos son los hechos, y la verdad es que a este Ayuntamiento no se le puede decir que sea desleal o que no esté al otro lado siempre que se le llama para buscar soluciones».