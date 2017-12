BALANCE 2017 Kichi cierra un año «duro y difícil» con varias asignaturas pendientes El alcalde sigue sin cerrar el presupuesto con su socio de gobierno y admite errores en la comunicación con los ciudadanos que mejorarán en 2018

ALMUDENA DEL CAMPO

CÁDIZ 28/12/2017 12:40h Actualizado: 28/12/2017 13:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El alcalde de la ciudad, José María González Santos, acompañado de su equipo de Gobierno y de miembros de la Corporación municipal, ha hecho balance del año 2017 en el tradicional desayuno navideño con los medios de comunicación.

Para el regidor gaditano, este año ha sido «duro y difícil» aunque también «especial». Como principales logros ha destacado la reducción de la deuda en 72 millones de euros y del periodo medio de pago a proveedores a la mitad, «situándonos ya en dos semanas».

Ha añadido a su vez que «ha sido un año de trabajo para el futuro de la ciudad, de construcción de viviendas y de lucha por los derechos sociales. Unos derechos que ya tienen nombre y apellidos como son el bono social del agua y, ojalá que el bono social eléctrico».

El alcalde ha manifestado que, tras todo un año de trabajo en distintos asuntos de la ciudad, «te queda una sensación de extenuación pero, a la vez, de enorme satisfacción y desde ya estamos peleando de nuevo por el proximo año».

Puesta en marcha de los Edusi

Precisamente para 2018, González Santos ha señalado que desde el equipo de Gobierno «se han depositado muchas expectativas, como el desarrollo de los fondos Edusi, que ha supuesto este año 2017 un gran logro junto con la municipalización». Kichi ha apuntado que gracias a los Edusi, «se va a cubrir una parte de la ciudad que había sido olvidada e injustamente tratada anteriormente». Ha añadido que estos fondos, «van a venir a compensar esa diferencia que existe actualmente».

Por otro lado, ha enumerado otros proyectos que estaban pendientes de ejecutar en la ciudad como el Museo del Carnaval, «por el que seguiremos trabajando», la Ciudad de la justicia, el carril bici, el Balneario de la Palma y«otros muchos proyectos que estaban guardados en el cajón de no sabemos quién, si de este Ayuntamiento o de algún consejero de la Junta de Andalucía». Ha indicado que «intentaremos hacer realidad todos esos proyectos que no terminaban de salir adelante ni de despegar».

Al alcalde también se le han quedado algunas espinas clavadas durante este año que está a punto de terminar, «como la muerte de tres personas que estaban solas, que ha sido claramente un fallo del sistema y de las administraciones». A este respecto, el primer edil gaditano ha reconocido haber sentido «impotencia» de haber fallado a estas personas. «Como alcalde soy uno de los responsables de estos hechos y no lo podré olvidar nunca».

Presupuesto sin cerrar

A pesar de su compromiso semanas atrás de comenzar el año con unos presupuestos consensuados y aprobados, el 2018 no cuenta aún con unas cuentas propias, estando prorrogadas aún las de 2016 y pendientes de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras la denuncia presentada por parte del partido Popular.

Kichi ha insistido en que los presupuestos «son unos documentos importantísimos pero están vivos, sufriendo modificaciones a la largo del año». Ha recalcado que «estamos en ese primer momento de vida, cerrando con nuestro socio de gobierno, Ganar Cádiz, el documento definitivo para plantearlo encima de la mesa del PSOE, que será el que tenga que apoyarlo junto con nosotros».

El regidor gaditano se ha referido también a una posible remodelación del equipo de Gobierno asegurando que aunque no se lo está planteado «tampoco he dejado de hacerlo porque un equipo, al igual que unos presupuestos, debe estar abierto y tener cierta flexibilidad».

Como asignatura pendiente, ha reconocido que «muchas veces tenemos problemas para comunicar los pequeños logros cotidianos». Ha recordado que a lo largo del año «se han dado realidades que no eran tales» poniendo como ejemplo el asunto de las ratas y negando que haya existido una plaga en la ciudad. Kichi ha lamentado que «la comidilla de la ciudad, no sé si intencionada o no, era que había una plaga de ratas, algo que es absolutamente falso». Por ello, se ha marcado como reto para este próximo año «mejorar la forma de comunicación rápida de la realidad de las cosas, no de una realidad alternativa».

A los grupos de la oposición, el alcalde de la ciudad les ha pedido «compromiso» y que «el primer partido en el que militen sea Cádiz, de la misma manera que para mi, mi primer partido es la ciudad y los gaditanos».