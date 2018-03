FESTIVAL DE VERANO 'Kase. O' se incorpora al cartel del No Sin música 2018 El festival de Cádiz cuenta ya con 25 grupos confirmados

LA VOZ

El Festival No Sin Música 2018 continúa confirmando la presencia de grupos para cita que congregará en el puerto de Cádiz tres días de conciertos de primer nivel, del 19 al 21 de julio. En esta ocasión, la organización hizo público ayer la presencia del rapero, compositor y productor español Javier Ibarra Ramos ‘Kase. O’, además de otras cinco grupos más.

Concretamente, se apuntan a la cita gaditana el grupo de rumba catalana y ska La Pegatina, la banda murciana de indie rock Viva Suecia, los chiclaneros de El Lobo en Tu Puerta con su salvaje rock, Estíbaliz, los rockeros gaditanos Alan Nepa y la banda portuense San Remo Pop.

De esta forma, la edición 2018 del No Sin Música cuenta ya con los siguientes conciertos confirmados: Bumbury, Residente, Izal, Kase. O, Dorian, Zoé, La Pegatina, La M.O.D.A, _Side Cars, Viva Suecia, Marky Ramone, We the Lion, Rufus T. Firefly, Antílopez, Shinova, Los Labios, Triángulo Inverso, Santísima, The Milkyway Express, La Tarambana, Last Drop, El Lobo en Tu Puerta, Estíbaliz, San Remo Pop y Alan Nepa.

El Festival No Sin Música suma ya seis años celebrándose en el corazón de Cádiz, en pleno muelle gaditano, donde se congregan miles de personas cada verano para disfrutar de los diferentes conciertos de distintas modalidades que lo convierten en uno de los acontecimientos del año.