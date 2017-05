La Inspección de Trabajo cita a Lisan ante las denuncias de las limpiadoras de los ambulatorios de Cádiz

La Inspección de Trabajo de Cádiz ha citado, para dentro de 15 días, a las limpiadoras de los ambulatorios de la Bahía y La Janda y a la empresa adjudicataria del servicio, la UTE Lisam. La razón: deben justificar por qué no se amplía la jornada laboral a las limpiadoras que tienen jornada reducida pese a admtir, con los traslados, que no se cubren los servicios. Esta situación supone el enésimo desencuentro entre la empresa y las limpiadoras desde que ésta se hizo con el servicio en junio de 2015.

Han sido las delegadas de UGT del sector de la limpieza de los centros de atención primaria las que han acudido esta mañana a la Inspección de Trabajo a denunciar la situación. Rosario Fernández y Francisca Murga denunciaron los continuos cambios de destino a los que es sometido un grupo de trabajadoras para poder prestar el servicio. «La Inspección de Trabajo nos ha dicho que la empresa puede hacer los traslados por un tema de organización, pero que si se producen porque faltan trabajadoras debe justificar por qué no se amplía la plantilla o se prolonga la jornada a quienes tienen contrato parcial», detalla Fernández.

En la Inspección de Trabajo, según el testimonio del comité, le habrían dado un tirón de orejas a la empresa y le habrían obligado a que respetara tanto las condiciones marcadas en el Estatuto de los Trabajadores como las de del acuerdo que regula la relación con las limpiadoras gaditanas. «Por ejemplo, en el tiempo desayuno o en la hora menos de trabajo que tenemos en Carnaval y Semana Santa no nos pueden hacer un ajuste en función de la jornada laboral de cada compañera, deben respetarlo», detalla Murga.

Precisamente, Murga tendrá otro encuentro más desagradable con la empresa en el mes de julio. Y es que esta trabajadora denunció a la empresa por los continuos cambios de turno «sin justificar» a los que era sometida, lo que le habría causado «mucho estrés y ansiedad, hasta el punto de que mi médico me ha dicho varias veces que debería darme de baja». Según relatan ambas delegadas de UGT, este caso no es una excepción «y son muchas las compañeras que tienen que tomar ansiolíticos porque la situación es insostenble».

Para denunciar esta situación, las protestas que semanalmente llevaban a cabo frente a la sede de la Jefatura del Distrito del SAS se van a ampliar de uno a tres días semanales. «Los gaditanos deben saber que además de por nuestras condiciones, nos manifestamos para que la empresa vuelva a abrir la bolsa de empleo en Cádiz, porque no se explica que con el paro que hay no haya contrataciones cuando son imprescindibles». Eso sí, al tratare de una empresa privada, no tendrían la obligación de tener una bolsa de empleo.

Repecto a las manifestaciones, Fernández ha lamentado la falta de apoyo que han encontrado en CC OO «pese a que nos estamos manifestando en defensa de unos derechos básicos para estas trabajadoras».

Incumplimiento de contrato

Por su parte, desde Autonomía Obrera, que lleva meses denunciando que esta situación se está produciendo también en el hospital y los centros periféricos (en especial en Vargas Ponce), ha sugerido que estas prácticas demuestran que se estaría produciendo un incumplimiento de contrato por parte de la empresas hacia el SAS. «En el pliego de condiciones se establecía que tenía que respetar la plantilla y, sin embargo, vemos cómo están menguando; en el caso del hospital, ahora hay un tercio de limpiadoras menos que cuando llegó la empresa, en 2015», explica José Martínez, delegado sindical de esta central.

Martínez pone el acento en que casos como el traslado de las limpiadoras en la atención primaria «y la falta constante de material en toda la red» suponen un fraude al SAS y que éste debería tomar cartas en el asunto. El sindicalista subraya que «no se entiende cómo en un hospital se puede estar descuidando tanto la limpieza cuando, por las características que tiene, debería ser uno de los aspectos más reforzados».