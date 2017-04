Incertidumbre y desconfianza ante los nuevos presupuestos

El equipo de Gobierno municipal anunciaba esta semana que el proyecto de los presupuestos municipales se encontraba en «su recta final» después de que hace más de un mes el alcalde de la ciudad, José María González Santos, ya manifestara que estaban «en el horno».

Este anuncio iba acompañado de una justificación del concejal de Hacienda, David Navarro, por la demora en la presentación de las cuentas municipales de este año 2017, reclamadas por los grupos de la oposición desde hace meses. Navarro argumentaba que se están haciendo modificaciones en el borrador tras la solicitud del Ayuntamiento de acogerse al período de carencia abierto por el Gobierno central y que permitirá al equipo de Gobierno disponer de más de diez millones de euros para realizar inversiones en la ciudad.

Precisamente este asunto es el más criticado por los grupos de la oposición en el Ayuntamiento, que aseguran que el Gobierno de Podemos y Ganar Cádiz en Común se ha preocupado más por reducir la deuda que por invertir en la ciudad y en el bienestar de los gaditanos, «a los que se les prometió muchas cosas durante la campaña electoral de las Municipales de 2015 pero que están siendo incapaces de cumplirlas».

Asímismo, tanto PP, como Ciudadanos y PSOE han reprochado en numerosas ocasiones al equipo de Gobierno la inclusión como ingresos en el proyecto de presupuestos del pasado año 2016 tanto la venta del módulo hotelero del Estadio Carranza como subvenciones de la Junta de Andalucía sin estar sustentadas en ningún acuerdo o convenio.

La no venta del hotel, con un valor de 9,8 millones de euros, y el anuncio de David Navarro de que volverá a incluir esta partida en las nuevas cuentas municipales correspondientes a este año 2017 ha creado cierta desconfianza, incertidumbre y preocupación entre los grupos de la oposición, que se muestran desde ya contrarios a que los presupuestos sean un «calco» de los del pasado ejercicio.

Desde el PP, el concejal José Blas Fernández manifesta que las cuentas han puesto de manifiesto «el absoluto desastre financiero existente en el Ayuntamiento de Cádiz por culpa de la nula gestión de este equipo de Gobierno, que no sabe gestionar ni hacer unos presupuestos en condiciones».

El edil popular reclama la liquidación de las cuentas del 2016, «porque será entonces cuando comprobemos el grado de ejecución de los mismos y el gran déficit con el que nos podemos encontrar con motivo de incluir unos ingresos ficticios». Añade que «es muy fácil escribir sobre un papel porque todo lo admite pero se ha demostrado que el último presupuesto hace agua por todas partes y denota una mala gestión».

Blas Fernández recuerda además que los presupuestos de 2016 están bajo la atenta mirada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que está «reclamando información al Ayuntamiento y que no tardará en pronunciarse respecto a la demanda que interpusimos desde el PP al respecto».

Por su parte, el portavoz del PSOE, Fran González, asegura que su grupo solicitará que se inviertan en los asuntos más urgentes de la ciudad, como es el caso del mantenimiento de las calles y plazas de la ciudad. «Hemos pedido la elaboración de un catálogo de necesidades en virtud de lo que reclaman los vecinos desde los distintos barrios de la ciudad», señala.

Los socialistas insisten además que no apoyarán unos presupuestos en los que se incluya de nuevo la venta del módulo del Estadio como ingreso ordinario. González afirma que este ingreso «debe ser extraordinario y no parte del andamiaje del presupuesto municipal». Recuerda que la experiencia del pasado año «nos ha llevado ahora a un decreto del alcalde por el que se producen recortes por más de 13 millones de euros dejando a cero partidas destinadas a vivienda, a empleo y a mantenimiento de equipamientos de la ciudad».

Por último, el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, considera «fundamental y obligado» que el Ayuntamiento no deje pasar por alto ni una sola subvención que pueda revertir en la mejora y el bienestar de los ciudadanos. «El equipo de Gobierno tiene que despertarse ya porque durante todo este tiempo ha estado hibernando, donde todo desde el Instituto de Fomento y Empleo», declara.

La oposición carga contra Navarro por su «nula» gestión en Hacienda

Si hay un asunto del que han corrido ríos de tinta durante el último año ha sido la negociación del equipo de Gobierno para la venta del módulo hotelero del Estadio Carranza, cifrado en 9,8 millones de euros e incluido como ingresos en el presupuesto del pasado año 2016. Durante estos últimos doce meses se ha podido escuchar en numerosas ocasiones al delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz, David Navarro, decir que esta venta esta «más próxima que nunca» y que son muchos los inversores interesados en la explotación de estas instalaciones.

Pero lo cierto es que ha pasado un año y el hotel de Estadio sigue sin venderse. La oposición califica de «nula y pésima» la gestión de David Navarro, que ha llegado incluso a decir que no tienen ningún tipo de preocupación en este sentido mostrándose completamente seguro de que el módulo hotelero será vendido finalmente este año 2017.

No obstante, también ha asegurado que volverá a incluirse en los próximos presupuestos pese a no contar con el apoyo de la oposición y concretamente del Grupo Municipal Socialista, en el que el Gobierno local tiene puestas todas sus esperanzas para sacar adelante las cuentas municipales correspondientes a 2017 después de que el pasado año las rechazaran. Este hecho motivó que el equipo de Gobierno aprobara los presupuestos de forma unilateral en la Junta de Gobierno Local, algo que este año no será posible.

Los grupos de la oposición, que se muestran algo escépticos con los nuevos presupuestos de los que aún no tienen noticia alguna, esperan que el responsable municipal de Economía y Hacienda presente unas cuentas que beneficien a los gaditanos y garanticen inversiones en la ciudad que se traduzcan en su bienestar.