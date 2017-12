Incendio en una vivienda abandonada cerca del Mercado Central de Cádiz

Los Bomberos del parque de Cádiz han rescatado esta madrugada a dos personas atrapadas en el incendio de una «vivienda abandonada» en la calle San Vicente de la capital.

Según ha informado Bomberos, el suceso tenía lugar en torno a las cuatro de la mañana de este jueves y a las 4:25 horas vecinos del lugar avisaban al 085 del fuego en una vivienda en un edificio de tres plantas, en cuyo interior se escuchaban gritos.

De inmediato se trasladaron al lugar y comprobaron que una de las personas atrapadas a causa del incendio se encontraba en la azotea mientras que otro permanecía en la segunda planta mientras que otros ocupantes de la vivienda, según informa el Consorcio de Bomberos de Cádiz, pudieron salir por su propio pie antes de la llegada de los efectivos.

En el lugar del suceso comprobaron que el fuego se encontraba propagándose por la primera planta y aseguraron una vía de escape para los atrapados, a quienes colocaron una máscara de rescate, sacaron del edificio y fueron atendidos por los Servicios Sanitarios del 061.

Posteriormente, tras una hora y media, los efectivos sofocaron el incendio, que afectaba a todo el piso apreciándose daños en vigas, en el techo de escayola y en parte de un tramo de escalera, labor para la que emplearon 1.500 litros de agua.

En el interior de la vivivienda había enseres y basura, han señalado desde el cuerpo de Bomberos. Tras la extinción, procedieron a ventilar y a sanear algunos puntos de la vivienda. Al parecer, la estructura presentaba un estado «muy precario previamente al incendio» por lo la finca ha quedado precintada por motivos de seguridad.

En el operativo han intervenido 7 efectivos de bobmeros del parque de Cádiz y tres vehículos (P-12, S-11y U-35).

Al lugar de los hechos también acudieron la Policía Nacional, Policía Local y Servicios Sanitarios del 061.

Consejos en caso de incendio en una vivienda

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz trabaja activamente en dar difusión a las pautas de actuación ante un incendio. Ante todo es importante no perder la calma . En el caso de un incendio de poca entidad que no revista peligro físico se puede sofocar utilizando extintores o echándole agua, siempre y cuando el incendio no esté sobre aceite, alcohol, petróleo u otras sustancias más densas que el agua, las llamas de se propagarían.

Si por el contrario reviste peligro y no hay opción de abandonar la vivienda es muy importante tener en cuenta:

El oxígeno, el aire, alimenta las llamas. Por eso se debe aislar en la medida de lo posible el fuego cerrando ventanas y puertas, tanto del lugar donde se produce. Lo más seguro es encerrarse en la habitación más alejada del humo, y bloquear la rendija inferior de la puerta con trapos para evitar la entrada de humo, a ser posible, mojados con agua y hacerse ver a través de la ventana al exterior.

El humo sube y el oxígeno permanece abajo, por eso se deben evitar azoteas y habitaciones de pisos superiores. No permanecer ni cruzar cualquier zona que esté inundada de humo.

Desde un lugar seguro, llamar al teléfono gratuito de la Sala de Emergencias del 085, y facilitar al operador los datos que precisen para la localización.

En caso de quedar atrapado por el humo, gatear hacia la salida y no usar los ascensores.

Comunicar a los vecinos el hecho para proceder a la evacuación del edificio.

Seguir las indicaciones de los efectivos de Bomberos que acudan al lugar y facilitar su labor.