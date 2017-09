El hotel de la estación de tren de Cádiz se retrasará hasta 2020

El hotel de la estación de tren de Cádiz sufrirá ya, antes de conocerse el proyecto de obras, un retraso de al menos un año. Fuentes de la firma han asegurado a este periódico que hasta 2020 no se podrá contar con este alojamiento tan esperado, que se ubicará sobre el vestíbulo de la estación de trenes de Cádiz, finalizado en el año 2007.

En un primer momento «barajamos como fecha de apertura el Carnaval de 2019, pero según marchan los trámites y la urbanización de la zona colindante, no contamos con poder abrirlo hasta un año más tarde, si no surgen nuevos inconvenientes».

Las fuentes consultadas explican que el retraso se debe a la propia urbanización de la zona, ya que este equipamiento hotelero está directamente vinculado al desarrollo del Plan Plaza de Sevilla y en la ordenación de la referida estación y de su área de influencia.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, ha asegurado en rueda de prensa este último jueves de septiembre, que las negociaciones con Adif para la reordenación de la Plaza de Sevilla, siguen su curso, como en meses anteriores. Poco ha cambiado.

Por su parte, Adif ya reconoció que no había podido sacar adelante estas operaciones, justificando la paralización de la urbanización de los terrenos colindantes al hotel, y que le corresponde según el convenio de 2008 firmado entre Adif, la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta y el propio Ayuntamiento de Cádiz.

El escollo de la urbanización de la Plaza de Sevilla será el segundo que deba superar el proyecto hoteleros. El primero fue encontrar un inversor para un edificio tan cerrado, junto a la estación. Adif tardó un año en convencer a alguna firma hotelera para que invirtiese aquí. Al fin, la cadena Barceló Arrendamientos Hoteleros SL fue la única empresa que pujó por el desarrollo, construcción y explotación del hotel. Este acuerdo se cerró gracias a que ambas firmas, Adif y Barceló, son socios empresariales, lo que propició que la cadena hotelera apostase por este emplazamiento.

«De no haber existido esta relación de años entre ambas entidades no nos hubiéramos metido en un proyecto así», apuntan las fuentes consultadas. Los inversores hoteleros, en general, prefieren evitar proyectos incluidos en el centro de las ciudades por las limitaciones de espacio, los trámites y las planificaciones urbanas en medio de una ciudad y los largos debates ciudades que estos generan, incluidos vecinosy políticos.

Pero lo cierto es que el hotel de la estación parece que saldrá adelante gracias a esta alianza empresarial y contará con 11.950 metros cuadrados que explotará durante 30 años. Pasado este periodo Barceló deberá devolverlo a Adif como contraprestación por el derecho de uso. La cadena mallorquina deberá pagar una renta anual de 379.643 euros durante los citados años de contrato, lo que suma un monto de 11,4 millones.

Barceló se comprometió en diciembre de 2016 a desarrollar el proyecto en las citadas condiciones, con el fin de levantar un alojamiento de cuatro estrellas, con unas 180 habitaciones, distribuidas en cinco plantas destinadas a habitaciones y otras dos más dedicadas a servicios y equipamientos. Esta planificación lo convertirá en el segundo establecimiento hotelero de esta categoría con el que cuenta la cadena Barceló en la capital gaditana, que ya ofrece uno de su línea Occidental en la Avenida.

Debates antes que proyectos

Un ejemplo de lo que los inversores hoteleros temen cuando inician un proyecto de este tipo, no solo en Cádiz sino en cualquier ciudad española, en una zona sensible de cualquier casco urbano es un supuesto debate ciudadano sobre las plantas que debe tener el futuro hotel de la estación. En otras latitudes el marco legislativo es mucho más laxo y es más rápida tanto la construcción y la recuperación del capital invertido.

En este caso, y antes de que se conozca el proyecto definitivo del hotel de la estación ya se han oído voces y planteamientos en blogs de cierta influencia en la ciudad donde se cuestiona si una altura de seis o siete plantas estropearía el entorno urbano, ahoram mismo bastante degradado.

Ya que el proyecto hotelero de Barceló aún no se conoce, solo se puede apuntar que el PGOU de Cádiz limita a 11.950 metros cuadrados la superficie máxima para el nuevo hotel de la estación. La parcela es de 2.352 metros cuadrados, así que solo pueden levantarse cinco plantas de altura, a no ser que la cadena hotelera no piense construir en horizontal toda la superficie disponible y proponga construir esas dos plantas que se apuntan. Ya se verá.