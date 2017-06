«Hemos sentido impotencia y tristeza en este calvario que ha durado cuatro años»

Las que fueran responsables des de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz en la anterior legislatura, las populares Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, no olvidarán nunca los últimos cuatro años de sus vidas, que califican de un «auténtico calvario, una pesadilla».

Ambas confiaron siempre en la justicia y en que la verdad sólo tiene un camino y con «paciencia, prudencia y a la vez impotencia, hemos aguantado estoicamente cómo se nos ha juzgado y vilipendiado ante la opinión pública» demostrándose finalmente que «todo fue una trama muy bien planificada para atacar a Teófila Martínez y al Partido Popular, para buscar votos a base de nuestro desprestigio y conseguir un sillón a costa de mentir y utilizar a las familias gaditanas», declara Mercedes Colombo.

Afirman haber sentido el apoyo y el respaldo no sólo de sus familias, amigos y allegados sino de sus compañeros de partido «que han estado en todo momento con nosotras», de muchos técnicos municipales y trabajadores de Servicios Sociales, y de los gaditanos en general.

Asesoradas por sus abogados, han preferido guardar silencio durante todo este tiempo esperando lo que «estábamos seguras que iba a pasar, es decir, que se demostrara que no había caso Matadero y sí una trama para acabar con los servicios sociales de nuestro ayuntamiento», afirma Colombo.

Visiblemente emocionada, Carmen Sánchez manifiesta que «detrás nuestra, de nuestra cara pública, hay una mucho más importante que es la privada. Hay hijos, maridos, parejas, padres, hermanos o amigos que durante estos cuatro años han sufrido también callados los malos momentos que hemos pasado».

Añade que «ha habido mucho sufrimiento y dolor de nuestras familias, que han sentido impotencia ante lo que leían o escuchaban contra nosotras».

Colombo lamenta que «mi madre, con 90 años, haya tenido que pasar por esto. Gracias a Dios hoy está feliz y tranquila, al igual que mi marido y mis hijos, que nunca dudaron de nuestra inociencia».

Ambas afirman que nadie les podrá devolver estos años, «ni siquiera el auto de 21 folios de la Audiencia provincial» en el que se archiva de forma definitiva este caso por el que se investigaron supuestas irregularidades en la adjudicación de las viviendas de Matadero.

Colombo:«Hemos sentido el respaldo y el apoyo de muchos gaditanos y no le deseamos esto ni a nuestro peor enemigo»

Pero aunque en estos días sus vidas han cambiado por completo, confirman que nunca podrán olvidar el daño que se les ha hecho y que «no le deseamos ni a nuestro peor enemigo que pase por esta misma situación», subraya Mercedes Colombo.

Carmen Sánchez, por su parte, señala que «perdonar, no lo sé, pero olvidar esto es completamente imposible». Añade que «he tenido que soportar encontrarme por la calle a trabajadoras de Servicios Sociales y que, antes de acercarse a saludarme, miraran para un lado y para otro para que nadie les viera porque sentían miedo a represalias». Es más, declara la ex concejala popular, «me llegaban a criticar con cierto temor en las manos en las que estaban ahora».

La ex responsable de Asuntos Sociales también recuerda «cuando comprobé que en la lista para las pasadas Elecciones Municipales de Podemos estaba la persona que acudió un día con su pareja a la delegación para decir que tenía cuchillos escondidos por la plaza San Juan de Dios porque tenía impulsos contra mí». O «que se me acerquen familias de Cádiz usuarias de los Servicios Sociales y me digan, también a escondidas y muertas de miedo que les quitan el 30 por ciento de la ayuda y les dicen que si protestan ni siquiera eso».

Carmen Sánchez: «Me he encontrado a trabajadoras con miedo a represalias si me saludaban por la calle»

Tanto Mercedes como Carmen, que han confiado desde un primer momento en la aclaración de los hechos, manifiestan su alegría porque «al final el tiempo es sabio y pone a cada uno en su lugar, quizás ha tardado demasiado pero se ha hecho justicia».

Sus compañeros de partido se han deshecho en elogios hacia sus compañeras. El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, Ignacio Romaní, afirmaba el pasado viernes que «de lo único que son responsables Mercedes y Carmen es de desvivirse por los que peor lo pasaron con la crisis, de hacer su trabajo sin pedir nada a cambio exponiendo su salud, su honor, su dedicación y su esfuerzo». Añadió que «llegaron incluso a avalar con su propio sueldo a muchas familias para ayudarlas en situaciones de emergencia social, arriesgando su propio patrimonio».

Ahora, el Partido Popular y las dos concejalas pedirán explicaciones a los responsables de lo que denominan la ‘trama Matadero’ acudiendo a los tribunales «donde hay unas cuantas personas que van a tener que responder por sus delitos».