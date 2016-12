«Nos hemos sentido engañados por el equipo de Gobierno con el Reglamento»

La Federación de vecinos 5 de abril ha vuelto a plantarle cara al equipo de Gobierno con su decisión de no asistir al I Foro de Participación Ciudadana convocado por Podemos y Ganar Cádiz en común y en el que finalmente no se debatió, a pesar de existir un compromiso municipal, el borrador del Reglamento elaborado por esta entidad «por no estar de acuerdo ni con su metodología ni con su contenido».

Manuel Salomón, presidente de la Federación, confirma que «presentamos hace ya más de dos meses un documento muy trabajado en el que proponíamos un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana ya que el actual está vigente desde el año 1994. No queríamos que fuera vinculante pero sí un punto de partida sobre el que trabajar».

El representante vecinal añade que «el equipo de Gobierno no lo entendió así, a pesar de que la concejal María Romay se comprometió con nosotros y delante de todos los grupos políticos a debatirlo en las jornadas. De repente, dieron un giro radical y nos dijeron que no estaban de acuerdo con nuestro borrador y que no se abordaría».

Salomón asegura que «nos hemos sentido engañados porque además quieren borrar de un plumazo del documento a las asociaciones de vecinos. No lo entendemos y por eso decidimos no asistir a dichas jornadas de participación».

Para el presidente de 5 de abril, «esta situación obedece claramente a que tanto Podemos como Ganar Cádiz en común tienen un concepto de la participación ciudadana completamente dispar, lejano e incompatible con el nuestro. Se nos ha impedido construir y por eso carecía de sentido seguir con esa pantomima».

No obstante, apunta que la postura de la Federación seguirá siendo la misma «y continuaremos trabajando con los grupos políticos para lograr que salga adelante un nuevo Reglamento y que se apruebe por el Pleno municipal». La intención de los vecinos es que la sesión plenaria del viernes 30 de diciembre pueda incluir una propuesta de modificación de Reglamento aunque aún no se ha confirmado si dará tiempo.

Este no es el primer enfrentamiento que mantienen los vecinos con el actual equipo de Gobierno desde que tomó posesión en junio de 2015 ya que hay que recordar que también se produjo un plante cuando se pretendió por parte del Ayuntamiento cambiar la titularidad de los recibos de luz de las sedes vecinales, «algo que finalmente no se llevó a efecto gracias a la reivindicación vecinal», subraya Manuel Salomón.

Las relaciones del equipo de Gobierno con las asociaciones de vecinos han dado un importante giro desde que Podemos ocupa la Alcaldía de la ciudad. Si anteriormente el equipo de Teófila Martínez mantenía reuniones periódicas con las entidades vecinales tanto en el Ayuntamiento como en sus sedes, «ahora contamos, como siempre, con la buena disponibilidad de los técnicos de la delegación de Participación Ciudadana, sin poder decir lo mismo de los políticos». A pesar de que se inició una ronda de conversaciones con la nueva concejal, Maria Romay, que según Salomón es «más accesible que el anterior responsable de esta delegación», «ese contacto con los ciudadanos se ha quedado en agua de borrajas, no existe y en muchos barrios el alcalde ni ha aparecido aún».

Los vecinos toman un papel importante y protagonista en otros asuntos de la ciudad como la infravivienda, sobre la que están haciendo un mapa alternativo que se presentará a principios de año, o los asuntos sociales. Sobre esto último, Salomón lamenta el «mal funcionamiento de la delegación, que ha sido criticada también por la asociación pro derechos humanos». Federación 5 de abril reconoce que «muchos vecinos de la ciudad nos piden ayuda y se la damos, no sólo para el pago de alquileres sino para llenarles incluso la nevera».

En cuanto a la pérdida de población, el representante vecinal muestra su preocupación ya que «a este paso Cádiz volverá a las cifras de los años 60 y se convertirá en una ciudad administrativa».