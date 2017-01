La gripe hace verdaderos estragos en Cádiz

La brusca bajada de temperaturas ha sido un excelente aliado de la gripe que ha entrado con fuerza en la provincia de Cádiz. El contagio alcanza la fase de epidemia con uno de los mayores picos del año. La tasa de incidencia se sitúa en 113,31 casos por cada 100.000 habitantes, según los últimos datos de la Delegación provincial de Salud de la Junta, algo inferior a la semana anterior cuando se llegaron a alcanzar los 118 por cada 100.000.

Tras la vuelta de la Navidad la gripe se ha convertido en uno de los motivos habituales de consulta en los centros de salud de la provincia. La solicitud de cita previa ha crecido con el habitual aumento también de pacientes con patologías respiratorias que han visto su estado agravado por el frío. La temporada es habitual, no hay un elevado contagio, pero sí parece haberse concentrado por el descenso del termómetro. «Ya hemos superado el primer pico y no estamos seguros de que el número de casos esté bajando de forma definitiva o vaya a volver a subir», explica Manuel Ortega Marlaska, vocal de Medicina de Familia del Colegio Médico de Cádiz, que pasa consulta en un centro de salud de Jerez.

El virus que está haciendo estragos este año no llega con una sintomatología grave. «Los casos que yo he visto hasta ahora, que no son demasiados, no muestran nada diferente», admite el facultativo. Sobre la posibilidad de que ya haya pasado lo peor destaca que «ha habido años en los que se han producido hasta tres picos». «Por lógica, siempre que haga frío hay alta incidencia de gripe», indica.

La vacuna antigripal que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud (OMS) para este año ha sido nuevamente la trivalente, que ha demostrado su capacidad protectora para tres cepas: dos de tipo A y una de tipo B. Aparte de la vacunación es importante adoptar medidas higiénicas sencillas como taparse la boca, usar pañuelos desechables y lavarse con frecuencia las manos.

La OMS cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica mundial. En él se incluye la información facilitada por el Grupo Centinela de Vigilancia de la Gripe en Andalucía, que lo constituye un laboratorio de referencia situado en Granada y una red de 116 profesionales que, distribuidos por toda la comunidad, informan semanalmente de la situación epidemiológica de la enfermedad durante toda la temporada -desde principios de octubre hasta mediados de mayo-. Esos expertos recogen muestras aleatorias de secreciones que aportan información sobre el tipo de virus circulante, con el fin de incluirla en la composición de la vacuna que se recomendará en la siguiente temporada.