Fiscalía sólo ve crítica política en la acusación del alcalde en el caso Loreto

La Fiscalía ha decidido no acusar al alcalde de Cádiz José María González 'Kichi' de injurias y calumnias por sus declaraciones en el caso Loreto, en el que acusó al PP de servir «agua contaminada a sabiendas» a los vecinos.

Considera que estas palabras entran dentro de la crítica política y por tanto desestima la querella presentada por el grupo popular contra el regidor gaditano, el exconcejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe de gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia.

La titular del juzgado de instrucción número tres de Cadiz, Rosa María García Jover, daba por finalizada en los últimos días de marzo la toma de declaraciones y la instrucción de la denuncia puesta por el PP. Ahora ha archivado la causa provisionalmente.

El regidor, muy satisfecho

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ha expresado su satisfacción por la decisión de la Fiscalía de no formular acusación contra su persona, el exconcejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe de Gabinete del Ayuntamiento gaditano, José Vicente Barcía, por las declaraciones que realizaron sobre el caso Loreto.

«Nos alegramos muchísimo por el archivo definitivo de la causa. Éramos conscientes de que no estábamos injuriando ni calumniando a nadie, simplemente estábamos cumpliendo

«No estábamos injuriando, sólo cumplíamos un compromiso con el barrio»

con un compromiso que adquirimos con un barrio entero, que a finales de 2014 sufrió un acontecimiento aciago que no debe volver a repetirse», ha aseverado el regidor.

El primer edil ha asegurado que actuó «simplemente por el afán de conocer lo que pasó, para que no se vuelva a repetir. No se entera el Partido Popular –ha añadido- de que no hay un revanchismo político contra ellos, lo que queremos es aprender de los errores que se han cometido en la gestión de esta ciudad en los últimos 20 años para que no se vuelvan a repetir. Cádiz no se lo merece, y ése es el compromiso que asumimos con los vecinos y vecinas de Loreto».

Asimismo, González ha aprovechado para insistir en que no se debe judicializar la política. «La enseñanza que tenemos que sacar para el futuro es que la política no puede judicializarse, por más que algunos se empeñen y algunos partidos de esta ciudad en concreto». En este sentido, ha lamentado que la judicialización de la política sea «la forma que tienen algunos de hacer oposición. Hay elementos que son puramente políticos, y es en la arena política donde deben abordarse», ha defendido.

A la pregunta de los periodistas de si cree que el Partido Popular actuó de mala fe, el alcalde considera que hubo «una voluntad de poner el foco en otro acento para eludir responsabilidades».