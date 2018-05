EDUCACIÓN Éxito de participación en el III congreso Fecora Los alumnos brillaron en la exposición de sus proyectos

LA VOZ

Alumnos y alumnas de formación profesional han participado en la III Edición del Congreso Nacional FECORA (fe, corazón y razón), organizado por el centro educativo María Inmaculada de Cádiz, en el que no solo transmitieron sus conocimientos, sino que además se dejaron el alma en sus presentaciones. El lema del Congreso era 'Cambia con sentido' y, desde luego, los jóvenes fueron capaces de enlazar el mismo con los contenidos propios de sus ciclos formativos. Finalmente el grupo del Colegio San Blas de Madrid fue el que obtuvo el favor del jurado con la ponencia denominada «¿Por qué no me aceptas?» que hizo visible el bullying y la necesidad de cambiar nuestra actitud frente al mismo. Sin duda, el tema estuvo bien estructurado y, sobre todo, muy bien contado. El resto de grupos estuvieron a la altura con temas que fueron desde la emigración o la discapacidad hasta los huertos terapéuticos o la situación laboral.

El jurado estuvo compuesto por Fran González, concejal del Ayuntamiento de Cadiz por el PSOE, Antonio Marín, magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz, Emilio Rodríguez, antiguo alumno del centro educativo de Cádiz, Hna. Puri Prados, Directora General de los Centros Educativos de las RMI de España, y Hna. Adela Granados, Delegada de Apostolado de la Provincia de España.

Este Congreso es una muestra más de que se puede adquirir la práctica profesional a través de actividades innovadoras y cooperativas que están muy lejos de la metodología tradicional. La implicación, la ilusión y el esfuerzo, en la preparación del evento, de todos, alumnos y docentes, garantizaba, en cualquier caso, el éxito antes incluso de empezar.