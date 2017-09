El equipo de Gobierno insiste en el uso hotelero del Campo de las Balas

El concejal delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, ha insistido en el proyecto planteado por el equipo de Gobierno para que el hotel que Zaragoza Urbana tiene previsto construir en Valcárcel vaya ubicado en el Campo de las Balas mientras que las pistas deportivas se instalarían junto a la futura facultad de Educación a la que van a pertenecer.

Según ha informado Vila, el equipo de Gobierno va a llevar este viernes a la la Junta de Gobierno Local el estudio de detalle para el inicio del proyecto de reparcelación del Campo de las Balas, como así se comprometió el Ayuntamiento de Cádiz en su momento con la Diputación Provincial y Zaragoza Urbana. De este modo, el Consistorio quiere dejar claro que «por nuestra parte vamos a agilizar todos los procedimientos relativos a este espacio de la ciudad» dado que la intención no es otra que recuperar el espacio público de Valcárcel para su uso, en este caso, educativo. En este sentido Vila valora positivamente los pasos que se están dando para que la facultad de Educación vuelva a la capital gaditana. Una apuesta en la que también se verá beneficiado el barrio de La Viña por todo lo que conlleva la presencia de este centro universitario para el comercio y para revitalizar esta zona de la ciudad.

No obstante, desde el Ayuntamiento mantienen que el espacio idóneo para uso turístico no es el espacio contiguo al edificio Valcárcel, tanto por cuestiones patrimoniales como por la propia ordenación del espacio. Por tal motivo siguen poniendo sobre la mesa la posibilidad de que se permute el espacio reservado para uso hotelero para que se traslade al Campo de las Balas. Vila entiende que «esta es la mejor forma de ordenar el espacio, para que se recupere el antiguo hospicio y para que esa apuesta hotelera también tenga lugar en el entorno». El edil recuerda que esta posible permuta ya se le trasladó a Zaragoza Urbana en una reunión mantenida en el propio Ayuntamiento pero aún no han obtenido respuesta. En este sentido esperan que pronto llegue a buen puerto el planteamiento municipal dado que «es una cuestión de ordenamiento del espacio de la ciudad y de cómo protegemos nuestro patrimonio» ya que el edificio Valcárcel está calificado como Bien de Interés Cultural. En este sentido, cabe recordar que en el inicio del estudio de detalle que se aprobará en la Junta de Gobierno de este viernes, se recoge que el proyecto presentado por Diputación y Zaragoza Urbana sea trasladado a la Comisión Provincial de Cultura, dependiente de la Junta de Andalucía, ya que será el organismo que determine el impacto que podría tener la nueva edificación sobre este BIC. Con todo, el edil de Urbanismo ha reconocido que el proyecto debe seguir unos pasos por lo que ha hecho un llamamiento a la calma dado que que aún «hay muchas incógnitas por resolver».