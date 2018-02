El equipo de Gobierno impugnará la elección del gerente de la mujer

El equipo de Gobierno ha confirmado, a través de la portavoz de Podemos, Ana Fernández, que impugnará la elección del nuevo gerente de la Fundación Municipal de la Mujer, José Carlos Vera, que contó con la mayoría de los votos del Consejo Rector de este organismo municipal.

Recordar que tanto el alcalde de la ciudad, José María González Santos, como el resto de miembros del Gobierno local en este consejo no hicieron uso de su derecho al voto ya que no estaban de acuerdo con la inclusión de la designación del gerente de la Fundación en el orden del día.

Los representantes del equipo de Gobierno llegaron incluso a ausentarse de la reunión provocando las críticas de los grupos de la oposición, que han calificado la situación vivida en el seno del consejo de «esperpéntica» y «antidemocrática».

Ana Fernández ha señalado que «el consejo rector no fue un ejemplo de cordialidad ni de generosidad por parte de los grupos de la oposición ni se avanzó en ninguna medida para mejorar la situación de las mujeres de esta ciudad».

A juicio de la portavoz de Podemos, «lo que planteamos en este organismo es que no había la suficiente garantia jurídica pero desde la oposición se hizo uso de la mayoría y se decidió seguir adelante con el proceso de selección».

Ante esta situación, «estamos valorando si es posible la impugnación porque entendemos que no se ajusta a la legalidad, como asi lo corroboraron en el mismo consejo los técnicos municipales».

En cuanto a que sea un varón el que dirija las políticas de mujer en el Ayuntamiento de Cádiz, Fernández ha asegurado que «esta circunstancia no va a ayudar a romper el techo de cristal de las mujeres, que cada día sufrimos muchos incovenientes a la hora de acceder a puestos de responsabilidad».

Ha añadido que «seguimos manteniendo un sistema patriarcal que no favorece a lo que nosotras entendemos desde el equipo de Gobierno que es el empoderamiento y la lucha contra la desigualdad».

Fernández ha recriminado a su vez que la oposicion esté utilizando la Fundación de la Mujer «como un herramienta para atacar al equipo de Gobierno yendo incluso en contra de las reivindicaciones feministas».

Ha atacado directamente a Ciudadanos, cuya concejal María Fernández-Trujillo ostenta la vicepresidencia de la Fundación, asegurando que «este partido nos ha demostrado que no cree en la igualdad».

PP: «No han digerido la lección de democracia de la oposición»

Desde el PP, su portavoz, Ignacio Romaní, ha manifestado que desde el equipo de Gobierno «no han digerido la lección de democracia que se les dio en el Consejo Rector de la Fundación de la Mujer». Ha añadido que «la democracia permite que los partidos se puedan poner de acuerdo para desatacar un asunto que llevaba años estancado como es la dirección de las políticas de mujer. No podíamos consentir que esto siguiera así».

Por otro lado, Romaní ha insistido en que la oposición «ha entendido que es necesario dinamizar la Fundacion de la Mujer y los candidatos presentados reunían las condiciones para hacerlo»

Ha lamentado la etiqueta de machismo que se le quiere dar a que un hombre ostente este puesto considerando que se trata de «una ofensa a los gaditanos y a su inteligencia porque si hay algo por lo que se está peleando es por la igualdad entre hombres y mujeres».

Romaní ha subrayado que «la realidad es que había tres candidatos y ahora el equipo de Gobierno no puede decir que no los quiere porque no haya ninguna mujer entre los presentados». En su opinión, «se trata de un daño importante a la igualdad y una falta de ejercicio democrático levantarse y no votar. Es una pataleta de niño chico».