Emasa costeará finalmente los aparcamientos de Astilleros

El consejo de administración de la empresa municipal de aparcamientos Emasa aprobó ayer con carácter de urgencia -con el rechazo del Partido Popular- continuar con la licitación de los pliegos para crear un aparcamiento en superficie tanto en una parcela de 5.774 metros cuadrados ubicados en el muelle pesquero, y cuya cesión ha solicitado el Ayuntamiento a la Autoridad Portuaria, como en una parcela de propiedad municipal, de 7.500 metros cuadrados, situada en el lateral de la estación de ADIF, entre Plaza de Sevilla y la nueva estación de autobuses.

Este acuerdo supone que Emasa asumirá de forma transitoria y con recursos propios los costes de la obra, aunque al mismo tiempo se solicitará desde la empresa al Ayuntamiento la compensación correspondiente por la totalidad de la misma, puesto que ésta nace de un encargo de gestión recibido a finales de 2016 cuya consignación dejará de ser efectiva una vez que el presupuesto sea anulado tras la firmeza de la sentencia del TSJA.

Esta decisión ha sido apoyada por el Partido Socialista. Según el concejal Juan Cantero, «esta obra debería haberse realizado a través de una transferencia que el Ayuntamiento iba a realizar a Emasa para tal fin, y así se aprobó en una de las modificaciones presupuestarias que llevó a cabo el equipo de gobierno. Sin embargo, la anulación de las cuentas de 2016 ha impedido que sea así. Ante esta situación, Emasa va a adelantar la cuantía necesaria, en concreto 500.000 euros, que se ejecutarán con cargo a los fondos de la venta de Talleres Faro, con el compromiso de que, una vez aprobado el presupuesto municipal de 2018, se devuelva dicha inversión a la empresa de aparcamientos».

El edil socialista y consejero de Emasa explicó que «hemos apoyado esta propuesta porque entendemos la importancia que tiene esta obra para facilitar el acceso a la ciudad, la movilidad y el estacionamiento de los vehículos. En definitiva, se trata de mejorar la calidad de vida de los gaditanos y, los socialistas, siempre vamos a votar a favor de todos aquello que suponga un beneficio para la ciudad».

No obstante desde el PSOE señalaron que «tenemos que poner de manifiesto que esta situación es una consecuencia más del gran fiasco que supuso el presupuesto de 2016. Una vez más, venimos a apoyar al equipo de Gobierno para que pueda desarrollar una medida que consideramos importante para Cádiz y, una vez más, se desmonta el manido y repetido argumento de los palos en las ruedas, demostrándose que han sido los propios responsables municipales los que, en demasiadas ocasiones, se han bloqueado y boicoteado a sí mismos».

Los socialistas recordaron que «si hubiesen atendido a nuestra advertencia leal de no incluir ingresos ficticios en las cuentas de 2016, el presupuesto no se habría anulado y la transferencia de 500.000 euros a Emasa para la ejecución de estas bolsas de aparcamiento se habría llevado a cabo sin ningún problema». Añadió que «ahora nos encontramos con que es la propia Emasa la que tendrá que adelantar el dinero, a la espera de que el Ayuntamiento se lo revierta cuando estén aprobados los presupuestos de 2018».

Para culminar, los socialistas llevamos a cabo una oposición leal y constructiva, «y lo hemos vuelto a demostrar». Reiteraron que «apoyamos al equipo de Gobierno para que salga adelante un proyecto que consideramos muy importante para nuestra ciudad, al igual que es nuestra obligación fiscalizar y denunciar aquello que funciona mal». «Esperamos que los responsables municipales también muestren esa lealtad, dejando de lado los sectarismos y el victimismo que hemos sufrido desde el inicio de la legislatura».

PP: «Esta decisión no se ajusta a la legalidad»

Los populares votaron ayer en contra de esta decisión al entender que «es nula de pleno derecho». Así lo confirmó el concejal popular José Blas Fernández, que apuntó que no figuraba en el orden del día, que no han esperado a que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sea firme, y que no se trata de una inversión «ya que no es una obra definitiva».

Asimismo, el edil popular ha recordado que aún existe un acuerdo plenario por el que el dinero del que se va a disponer para ejecutar esta obra (el resultante de la venta de los Talleres Faro) «iba a ser destinado a la construcción de un aparcamiento subterráneo». Insistió en que este acuerdo sigue, hoy por hoy, en vigor en el Ayuntamiento.