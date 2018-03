Manifestación contra la droga «La droga ha vuelto a Santa María y a otros barrios de Cádiz» Los vecinos de distintos barrios de Cádiz se manifestarán el viernes a las 19 horas contra el problema de la drogadicción

Unidos contra la droga. Éste es el mensaje que quieren transmitir los vecinos de distintos barrios de Cádiz, que el próximo viernes a partir de las 19 horas se manifestarán en la Plaza de La Merced para denunciar un problema que, a su juicio, emerge de nuevo en las calles de la capital.

Así lo atestigua José Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos Las Tres Torres de Santa María y uno de los promotores de esta iniciativa, junto a la Asociación de Familiares de Enfermos Duales (AFEDU), la la Asociación de Vecinos Los Tres Arcos de El Pópulo y San Juan, la Federación de Asociaciones de vecinos 5 de Abril y la Federación Provincial de Drogodependencias, Adicciones, Sida y Patología Dual.

Todos los colectivos han levantado la voz de alarma ante un problema que consideran que hay que atajar antes de que pase a mayores. «Es evidente que la droga ha vuelto no solo a Santa María sino a todos los barrios de Cádiz», ha asegurado el representante vecinal, que asegura que se ha notado un repunte en los últimos meses con respecto a los años anteriores.

En este sentido, Rodríguez recuerda el pasado del barrio, donde la droga destrozó a numerosas familias en la década de los 80 y que obligó a los propios vecinos a salir a la calle para impedir el trabajo de los narcotraficantes. «El cáncer tiene cura si se coge a tiempo, así que por eso hemos decidido empezar ya a movilizarnos para pedir soluciones», ha asegurado Rodríguez, que también ha mantenido un encuentro con el alcalde, José María González, para hablar al respecto.

El portavoz vecinal ha criticado la ausencia de policías de barrio en la zona que permita dispersar a los vendedores y consumidores. Según el presidente, el alcalde se ha comprometido a reforzar la vigilancia en puntos claves como las calles Botica, Teniente Andújar, Sopranis o Santo Domingo, aunque este compromiso, apunta, tan solo se ha hecho notar varios días después de la reunión. «Estos días ya no hemos visto a nadie», ha apostillado.

Asimismo, los colectivos denuncian no solo el problema que puede acarrear esta presencia de narcotraficantes a la juventud gaditana, sino las molestias que ya sufren los vecinos. «Quienes vienen a comprar no conocen el barrio y se meten en las fincas, llaman a los telefonillos a deshora y esto no es agradable para los que lo sufren. Nosotros no tenemos espacios abiertos ni plazoletas, como en extramuros, donde se producen estos trapicheos, y esto se hace en las propias viviendas», ha asegurado.

Sin duda, la lacra de la droga sigue haciendo acto de presencia en un barrio marcado históricamente por una lucha de generaciones, que no no está dispuesto a volver a revivir los fantasmas del pasado. Por eso, el 'No a la droga' volverá a sonar el próximo viernes por todas las calles del barrio en una manifestación que arrancará en la Plaza de la Merced a las 19 horas.