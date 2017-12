LOTERÍA DE NAVIDAD «Ni Doña Manolita ni nada, Doña Lucerita en Cádiz» Desde la Avenida del Puerto hasta la calle Hospital de Mujeres todo el centro de la ciudad se ha contagiado de alegría

A. MENDOZA

CÁDIZ 22/12/2017 15:20h Actualizado: 23/12/2017 12:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cádiz vive la emoción de la suerte. La alegría de la fortuna ha querido detenerse en la ciudad con el sorteo de la Lotería de Navidad de este 2017. La Papelería Lucero que se encuentra en la Avenida del Puerto ha sido uno de los lugares elegidos. Por segundo año consecutivo este establecimiento ha repartido una alegría que se ha contagiado y ha inundado a todo Cádiz. Y no es para menos.

A primera hora de la mañana, este punto de venta mixto conocía que había vendido un décimo del segundo premio, el 51.244. Pero es que sobre el mediodía la felicidad se desbordaba cuando Sonia, Mónica, Isabel y Amaranta conocían que también habían vendido el Gordo, el 71.198. Al principio no daban crédito pero rápidamente recibían la llamada de la delegación de Loterías y Apuestas del Estado que les confirmaba la noticia más esperada. A partir de ese instante todo fueron abrazos y se vieron las primeras lágrimas de una jornada inolvidable. Sonia García daba saltos de felicidad. Aún llevaba la camiseta del segundo premio. «Estamos muy contentas, vamos que casi no nos lo creeemos. Nos han llamado de muchos sitios y nos están felicitando por el segundo y ahora esto, la verdad que no lo esperábamos. Hemos estado todas mis compañeras y yo con mucha ilusión con la venta de Lotería». Han sido cuatro los décimos del primer premio que ha repartido esta papelería situada en un lugar de paso para quienes acceden o salen del centro histórico de la ciudad y cerca también de muchas oficinas. Amaranta Pascual iba camino de su casa cuando de repente ha salido ese 71.198. «Estoy muy feliz. La verdad que todo el año vamos dando algún premio de distintas cosas pero esto pues es lo mejor de momento desde que estamos aquí. Qué maravilla, es que no me lo creo». Amaranta comentaba además las coincidencias de ese número 71.198. «El 7 del 11 es mi santo y el 98 el año que nació mi hijo». La Papelería Lucero se queda pequeña a medida que llegan vecinos, amigos y trabajadores que quieren felicitar a las empleadas. Los abrazos, los saludos efusivos se reproducen sin descanso. Todos los que pasan por la zona se van enterando: ha tocado el Gordo en Cádiz. Se cuelga el cartel en la puerta y llegan las camisetas que lucen con orgullo porque «el primer premio se ha vendido aquí». Ignacio García tomó las riendas del establecimiento en septiembre de 2016 y tan solo quince meses después ya pueden presumir de haber dado dos segundos premios de la Lotería de Navidad (uno en 2016 y otro el de este año) y sobre todo el Gordo. «Nos gustaría saber que le ha tocado a clientes habituales y sobre todo a gente que lo necesite que sabemos que la hay», comenta igualmente emocionado Ignacio. «Estamos muy felices, de verdad, nos sentimos muy afortunados aunque no nos haya tocado a nosotros... ya hasta me llaman amigos de Madrid para decirme que les vaya guardando ya para el año que viene», afirma Amaranta. Mientras, Sonia bromea con el nombre: «A partir de ahora ni Doña Manolita ni nada, Doña Lucerita en Cádiz».

[Comprueba aquí si tu décimo ha sido premiado]

Rosario y Sagasta

La suerte sonreía también esta mañana al centro de Cádiz, más allá de Canalejas. En la calle Rosario se había vendido un décimo del segundo premio, el 51.244. En el estanco de esa calle las trabajadoras muestran también su alegría. Es la primera vez que dan un premio de Lotería de Navidad. «Estamos muy contentas, nos hemos enterado por los medios de comunicación y ha pasado mucha gente ya por aquí a felicitarnos», comenta Ana Camacho. Este es un punto de venta mixto por el que pasan a diario muchos gaditanos ya que se encuentra muy próximo a la comercial calle Columela. Junto a Ana está su hermana que se muestra emocionada por haber podido repartir algo de suerte. Las dos regentan este negocio familiar que pertenece a su tía, Gloria Sanz. «La semana pasada dimos 100.000 euros en Primitiva que no está nada mal tampoco», comenta Ana.

[Sigue en directo el sorteo de la Lotería de Navidad de 2017]

En la calle Sagasta esquina con Hospital de Mujeres está el otro estanco que ha querido formar parte de la historia de la Lotería de Navidad de este 2017. Su propietario es Manuel Puente y se trata también de un negocio familiar que lleva muchos años en el barrio. «Hemos vendido uno en terminal de los electrónicos, al ser nosotros receptores mixtos. Es la primera vez que vendemos un premio así tan importante y la verdad que ahora mismo estamos desbordados porque viene todo el mundo a vernos a felicitarnos. De momento del ganador es del que no sabemos nada aún. Sí sabemos que se vendió en el puente de la Inmaculada». Manuel reconoce que no esperaba dar un premio así. «Al venderlo siempre piensas que un premio vas a dar, es como jugar, si juegas algo te va a tocar, lo que no te esperas es que sea como esto. En dinero como premio quizá hace unos años salió una quiniela de aquí pero hace años ya... pero así llamativo y famoso como este no la verdad». Los vecinos pasan y se paran para saludar y darle la enhorabuena a Manuel, «qué bien que sea aquí, qué mejor sitio que este», comentan. «Yo ya estoy contento porque todo el mundo viene a felicitarme aunque no me haya tocado nada pero esto es una alegría enorme.

Comprueba tu número en ABC.es